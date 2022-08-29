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29 Ağustos 2022 Pazartesi 10:31:00 - Güncelleme:29 Ağustos 2022 Pazartesi 10:31:00

QUA Granite konsept bayisi ile Azerbaycan'da

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QUA Granite, Azerbaycan'da açtığı konsept bayisiyle hizmet ağını genişletmeye devam ediyor.

Üstün desen ve renk teknolojisiyle doğanın tüm canlılığını mekanlara taşıyan QUA Granite, yurtdışında bayi ağını genişletiyor.

Yurt dışında farklı noktalarda büyümeyi hedefleyerek yatırımlarına hız veren QUA Granite, rotasına Azerbaycan'ı ekleyerek başkent Bakü'nün en popüler ve en işlek caddelerinden Hasan Aliyev 465 konumunda açtığı yeni bayisinde zengin ürün yelpazesi ile hizmet vermeye başladı. Artan tüketici ihtiyaçlarına, tek çatı altında hizmet verme hedefiyle oluşturduğu yeni mağazacılık konseptine sahip QUA Granite'in yeni bayisi, 550 m2 kullanılabilir showroom alanına sahip.

Açılışına bölgenin önde gelen iş insanları, tasarımcı ve mimarlarının katıldığı QUA Granite'in Bakü'deki yeni showroom'unda, granit ve vitrifiye ürünleri tüketici ve profesyoneller ile buluşacak.

Mağazanın tasarımı ile ilgili QUA Granite Mimarı Özge Ergin şunları söyledi: "Mağazamız modern ve klasik tarzın harmanlandığı mimari dokunuşlara sahip. Bulunduğumuz bina tarihi bir yapı olması sebebiyle dış cephe tasarım hatları mimari dokudan esinlenerek tanımlandı. Tarihi dokuya zarar vermememiz açısından çok dikkatli bir mimari süreç yürüttük. QUA Granite olarak yeni konseptimizle açtığımız bayimizin Bakü'de olması bizler için mutluluk verici. Yeni konseptimizle bayi ağımızı genişleterek koşulsuz müşteri memnuniyeti ilkemizi bayilerimiz aracılığıyla müşterilerimiz ile buluşturmaya devam edeceğiz."

Koşulsuz müşteri memnuniyeti ilkesiyle bayi ağını genişletmeye devam eden QUA Granite, Türkiye'de 7 bölgeye yayılan toplam 65 bayisiyle hizmet verirken 5 kıtada, başta ABD ve AB ülkeleri olmak üzere 70'in üzerinde ülkeye ihracat gerçekleştiriyor.

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Etiketler : QUA Granite ABD ve AB ülkeleri ı Özge Ergin
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