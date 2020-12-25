Protez bacak için su satıyor

Yeniden yürüyeceği günün hayali ile yaşayan 43 yaşındaki Ramazan Aslan “Aydın Valiliği onaylı yardım hesabım var. Tek istediğim yürüyebilmek. Kimseden herhangi bir başta beklentim yok. Dostlarımla kucaklaşabileceğim gününü iple çekiyorum" dedi.

Yolcularının hayatlarını kurtarmak için kendi bacaklarını feda ettiğini ve yine olsa hiç düşünmeden yine aynı şeyi gözünü kırpmadan yapacağını ifade eden Aslan, "2010 yılının Şubat ayında şehirler arası otobüs kaptanı olarak görev yaparken, Sivas-Aydın seferinde Sivas 70’inci kilometrede aracımın kayması sonucu yolda kaldık. Muavine araca takoz koy dememe rağmen, üşüdüğünü beyan edip araca girmiş. Sol lastiğin zincirini taktıktan sonra sağ lastiğin zincirini takarken otobüsün kaydığını gördüm. Hiç düşünmeden, tereddüt etmeden kendimi lastiklerin önüne attım. -16 derece soğukta 6 saat aracın altında kurtarılmayı bekledim. Hava şartlarından dolayı kısa zamanda yardım ekipleri size ulaşamıyor. Geldiklerinde de lastik altında ezilen bacaklarım kesilmek zorunda kaldı. Otobüste 10’u çocuk 50 yolcu vardı. Yolculardan biri doktormuş. Olay yerinde ilk müdahaleyi bana o yaptı. Sonrasını hatırlamıyorum. Gözümü açtığımda hastanedeydim. Yaklaşık 3 yıl hastanede tedavi gördüm. Ayaklarım ezilmeden dolayı el parmaklarım ise soğuk havada donmadan dolayı kesildi. Sonrasında engelli bir vatandaş oldum. Halimden çok şükür memnunum, benden daha kötü durumda olan insanlarda var. Doktorlar protez takılırsa yürüyebileceğim söyledi. Ama maalesef maddi imkansızlıklardan dolayı bu protezleri taktıramadık. Sağ olsunlar Aydın Valiliği Vakıfbank’ta bir yardım hesabı açtı. Paranın toplanmasını ve proteze kavuşacağım günü iple çekiyorum. Hayırsever vatandaşlardan desteklerini bekliyorum" dedi.

Atatürk Kent Meydanı’nda su satarak protez parasını biriktirmeye çalışan Aslan, "İnsanları yürürken gördüğümde, bir adımın bile ne kadar değerli olduğunu anlıyorum. Yürümek benim için ayrı bir güzellik olacak. Ben de normal insanlar gibi yürümek istiyorum. En azından evdeki kişisel ihtiyaçlarımı kendim karşılayabileyim. Su satarak bu paranın birikmeyeceğinin bilincindeyim ama bir amacım var. O da yeniden ayağa kalkabilmek ve yürüyebilmek. Sevdiğim, değer verdiğim insanlara sarılmak, kucaklaşmak istiyorum. Malulen emekli oldum. Bir tek gelirim maaşım var. Evim kira, elektrik, su ve mutfak gideri derken elime bir şey kalmıyor. Sağ olsun geçtiğimiz yıllarda bundan önceki oturduğum mahalledeki muhtar bana yardımcı olarak akülü aracımın arkasına bir kasa yaptırdı. O kasaya koyduğum suları Atatürk Kent Meydanı’nda tanesi 1 liradan satıyorum. Çoğu insan durumu görerek bana yardımcı olmak için fazla para vermek istiyor. Yanlış anlaşılabileceğimi düşündüğüm için bunu kesinlikle kabul etmiyorum. Yardımcı olmak isteyenlere hesap bilgilerini verip bankaya yatırmaları ricasında bulunuyorum. Yazın günde 150 lira kışın ise 50 lira kazanç elde ediyorum" diye konuştu.