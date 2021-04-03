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03 Nisan 2021 Cumartesi 08:00:00 - Güncelleme:03 Nisan 2021 Cumartesi 08:00:00

Prostat kanseri belirti vermez

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Ürolojik kanser içinde prostat kanserinin ilk sırada yer aldığını hatırlatarak, bunun bir belirtisi olmadığını, hastalığa muayene, tarama testleri ve radyolojik yöntemlerle tanı konulabildiğini söyledi. Virüs korkusuyla hastaneye gidip kontrollerini yaptırmayanları uyardı.

Salgın nedeniyle hastaneye geç başvuru, prostat, mesane ve böbrek kanserinde tanının gecikmesine neden oluyor. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cenk Yücel Bilen, prostat kanserinin ürolojik kanser içinde ilk sırada yer aldığını anlatarak, bunun bir belirtisi olmadığını, hastalığa muayene, tarama testleri ve radyolojik yöntemlerle tanı konulabildiğini dile getirdi. Özellikle 50 yaş üstündeki erkeklerin yılda bir kez, aile öyküsü bulunanların ise 40 yaşından itibaren rutin muayene olması gerektiğini hatırlatan Bilen, sözlerine şöyle devam etti:

İDRARDA KAN VARSA!

"Gençlerde testis kanseri daha sık görülüyor. Öte yandan idrarda kan olması asla ihmal edilecek bir durum değildir. Bu, daha çok mesane ve böbrek kanserinin belirtisidir. Bu dönemde ileri evre tanı, özellikle mesane ve böbrek kanseri hastalarında görülmeye başlandı. Çünkü, hastalar idrarda kan gördüklerinde bunu önemsemeyip hastaneye başvurmakta geç kalabiliyor. İdrarda olan kanama aksi ispat edilene kadar ürolojik bir kanserin yansımasıdır. İdrarında kan gören bir kişi, zaman kaybetmeden hekime başvurmalı. Elbette idrarda kan olması illa kanser olunduğu anlamı da taşımaz ama mutlaka kontrol edilmesi ve gerekli tetkiklerin yapılması gereken bir durumdur."

ERKEN TANI ÇOK ÖNEMLİ

Prof. Dr. Cenk Yücel Bilen, idrarda kanamanın bir kez olduktan sonra aylarca tekrarlamayabileceği için hastaların bu durumu ihmal edebildiğine işaret ederek, "Ancak o bir kez olan bulgudur, erken tanı konulmasını sağlar ve hayat kurtarır. O nedenle böyle bir durum asla ertelenmemeli. Fakat salgın sürecinde hastalar evde kalmak uğruna, bununla karşılaştıktan 2-3 ay hatta bir yıl sonra olan ikinci ve üçüncü kanama atağını bekleyebiliyor. Bu durumda da bize ileri evre hastası olarak geliyor" diye konuştu.

Uzak kalınması gereken yer hastane değil

Prof. Dr. Cenk Yücel Bilen, "İnsanlar, hastalık kapma ya da hastalık bulaştırma endişesiyle hastanelere başvurudan, hekimden ve ameliyathanelerden uzak durdular diyebiliriz. Geniş sosyal grupların bulunduğu alanlarda hastalık bulaşı çok daha kolay ancak ilk düşünülen ve uzak kalınması gereken yer hastane olmamalı" diye uyardı.

Kanser kendi kendine iyileşmez

Prof. Dr. Cenk Yücel Bilen, hasta gruplarındaki Kovid-19'dan ölümlerin yüzde 3-8 arasında değişirken, kanserden ölüm oranının ise çok daha yüksek olduğunu dile getirerek, hiçbir kanserin kendi kendine iyileşmeyeceğini, tanının gecikmesinin ölüme yol açabileceğini ifade etti.

Etiketler : Dr. Cenk Yücel Bilen prostat KANSET MESANE
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