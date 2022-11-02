VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Kötülüğün, öldürme içgüdüsünün bilimsel altyapısı
İsrail'de sandıkların yüzde 84'ünün açılmasının ardından Netanyahu bloku önde
Erzurum'da 16 yıl önceki cinayetle ilgili 2 sanığa ömür boyu hapis istemi
Başkan Erdoğan: Hesabını hukuk önünde soracağız
Büyükçekmece'de bir inşaat alanında kazı yapıldığı sırada cesetler bulundu
EYT'de hizmet tespit formülü
Füzeler peş peşe fırlatıldı
Herkesin gözü Fed'de!
Bakan Yanık tarih verdi! Çalışmalarda sona gelindi
MSB: 5 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
Bakan Çavuşoğlu'ndan Yunanistan'a tepki: Verdiğimiz cevaplar çileden çıkardı
Yunanistan'da gündem yine Türkiye...
Osmaniye'de Kökünü Kurutma Operasyonu
Anayasa teklifinde sona gelindi
İran, Azerbaycan'da kurmuş! Hepsi ifşa oldu
Ortaç şarkılarıyla senfoni gecesi!
Benden nefret eden çok insan var
'Kadir benim için büyük riskti'
Kokulu defile
Çekimleri tamamlandı
Nazara inanırım
Kızımla reklamda oynamam
ABD'den sert tepki: Gerekirse cevap veririz
Türkiye'nin desteği ile sürüyor
02 Kasım 2022 Çarşamba 13:16:00 - Güncelleme:02 Kasım 2022 Çarşamba 13:16:00

Prof. Dr. Sevil Atasoy ‘'Erkek çocuklarda anneden geçen MAO-A Geni olduğunu ve onlara özellikle çocuk yaşta vurulmaması gerekiyor

ABONE OL

360 ekranlarında yayınlanmaya başlayan Beyza Hakan ile Kayıt Dışı programında bu haftanın konukları Prof. Dr. Sevil Atasoy ile Prof. Dr. Gökhan Oral'dı. Kötülüğün, öldürme içgüdüsünün bilimsel altyapısını konuştular. Prof. Dr. Sevil Atasoy açıklamalarda bulundu. Atasoy ‘'Erkek çocuklarda anneden geçen MAO-A Geni olduğunu ve onlara özellikle çocuk yaşta vurulmaması gerekiyor'' dedi.

''İçimizdeki kötülüğün nedeni ne?''

Yapılan araştırmalarda dünyanın her yerinde her yaştan insana soruluyor, birini öldürmeyi düşündünüz mü diye. Evet diyenlerin sayısı çok fazla. Herkesin kafasında birine karşı böyle bir nefret olabilir. Alkol ve maddenin bu eylemde çok büyük etkisi var. MAO-A denilen bir gen maddemiz var. Anneden geçen bir özelliktir. Anne bunu oğluna geçirebiliyor. Bu problemli geni taşıyan erkek çocuklarını dövdüğünüz zaman bu gen aktifleşiyor ve çocuk şiddet gösteriyor. Bu nedenle erkek çocuklarını özellikle küçükken dövmeyin diyoruz. Şiddet ile ilgili bu kadar önemli bir bulgu daha bulunamadı. Bir de beyin tümörleri meselesi var.

''Bıçaklarınızı tezgah üzerine koymayın''

Evlerde bıçaklarızı mutfak tezgahına koymayın. Bıçaklar erişilebildek bir yerde olmamalı. Bir kavga çıktığı anda onu orada gördüğünde çeker ve saplar. Kadınlar için söylemem gerekiyor. Evin içerisinde herhangi bir problem olduğunda asla mutfağa yönelmemeliler. Sokak kapısına doğru kaçmalılar. Mutfakta çok adam öldürecek eşyalar vardır. Öldürme eylemi için illa ateşli silah olmasına gerek yok.

Etiketler : MAO-A 360 ekranları BEYZA HAKAN ORTAK AKIL
Kurt Efe'si 6 aylık oldu

Kurt Efe'si 6 aylık oldu
Gençler için sahnede

Gençler için sahnede
‘Çok geç ünlü oldum'

‘Çok geç ünlü oldum'
Her zaman sahip çıkacağız

Her zaman sahip çıkacağız
Yetmiş kişi üç ay klip için çalıştı

Yetmiş kişi üç ay klip için çalıştı
‘Afet Hoca' yürekleri ısıttı

‘Afet Hoca' yürekleri ısıttı
Kendi tiyatrosunu kurdu

Kendi tiyatrosunu kurdu
LEYLA'NIN MECNUNU GELDİ

LEYLA'NIN MECNUNU GELDİ
Daha nice yüzyıllara

Daha nice yüzyıllara

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX