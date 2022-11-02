Prof. Dr. Sevil Atasoy ‘'Erkek çocuklarda anneden geçen MAO-A Geni olduğunu ve onlara özellikle çocuk yaşta vurulmaması gerekiyor
360 ekranlarında yayınlanmaya başlayan Beyza Hakan ile Kayıt Dışı programında bu haftanın konukları Prof. Dr. Sevil Atasoy ile Prof. Dr. Gökhan Oral'dı. Kötülüğün, öldürme içgüdüsünün bilimsel altyapısını konuştular. Prof. Dr. Sevil Atasoy açıklamalarda bulundu. Atasoy ‘'Erkek çocuklarda anneden geçen MAO-A Geni olduğunu ve onlara özellikle çocuk yaşta vurulmaması gerekiyor'' dedi.
''İçimizdeki kötülüğün nedeni ne?''
Yapılan araştırmalarda dünyanın her yerinde her yaştan insana soruluyor, birini öldürmeyi düşündünüz mü diye. Evet diyenlerin sayısı çok fazla. Herkesin kafasında birine karşı böyle bir nefret olabilir. Alkol ve maddenin bu eylemde çok büyük etkisi var. MAO-A denilen bir gen maddemiz var. Anneden geçen bir özelliktir. Anne bunu oğluna geçirebiliyor. Bu problemli geni taşıyan erkek çocuklarını dövdüğünüz zaman bu gen aktifleşiyor ve çocuk şiddet gösteriyor. Bu nedenle erkek çocuklarını özellikle küçükken dövmeyin diyoruz. Şiddet ile ilgili bu kadar önemli bir bulgu daha bulunamadı. Bir de beyin tümörleri meselesi var.
''Bıçaklarınızı tezgah üzerine koymayın''
Evlerde bıçaklarızı mutfak tezgahına koymayın. Bıçaklar erişilebildek bir yerde olmamalı. Bir kavga çıktığı anda onu orada gördüğünde çeker ve saplar. Kadınlar için söylemem gerekiyor. Evin içerisinde herhangi bir problem olduğunda asla mutfağa yönelmemeliler. Sokak kapısına doğru kaçmalılar. Mutfakta çok adam öldürecek eşyalar vardır. Öldürme eylemi için illa ateşli silah olmasına gerek yok.
- Kötülüğün, öldürme içgüdüsünün bilimsel altyapısı
- Erzurum'da 16 yıl önceki cinayetle ilgili 2 sanığa ömür boyu hapis istemi
- Uzman Astrolog Aşkın Şengün ile günlük burç yorumları - 02 Kasım
- Aydın'da 106 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı
- Emine Erdoğan ABD ve Meksika büyükelçilerinin eşleriyle görüştü
- Antepli kadınlar dokuyor, Japonlar seriyor