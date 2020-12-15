Poyraz Ali için hamsili yardım

Tuğçe ve Ali Kurttekin çiftinin, spinal musküler atrofi (SMA) teşhisi konulan çocukları Poyraz Ali (3), için yardım kampanyası devam ediyor. Annesi Tuğçe Kurttekin, herkesi yardıma çağırarak "Tek umudumuz bu tedavi. Lütfen yardım edin" dedi. Ailenin, 2,4 milyon dolarlık maliyeti olan gen tedavisi için yaptıkları yardım çağrısına Sinop’ta bir balık firmasından destek geldi.



BU CANI KURTARMALIYIZ

Balık firması, Poyraz Ali için 3 ton 100 kilo hamsiyi Poyraz Ali için satışa sunarak 34 bin 160 TL topladı ve tüm parayla bağışta bulundu. Balıkçı İsmail Değer, “Bugün günlerden Poyraz Ali. Umarım bir an önce sağlığına kavuşur. 3 yaşındaki bir canın kurtarılması için uğraşmaktan gerçekten ben ve arkadaşlarım büyük mutluluk duyuyoruz" dedi.

