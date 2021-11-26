Polislerin sevimli mesai arkadaşları

Amasya'da polisler, bir yıl önce kentin girişindeki Taşova uygulama noktasına sığınan kedilerin bakımını üstlenerek onlar için özel alan hazırladı. Mamalar ve evden getirilen yiyeceklerle beslenen kediler, nöbet tutarken ya da uygulama yaparken de polislerin yanından ayrılmıyor.

