26 Kasım 2021 Cuma 15:30:00 - Güncelleme:26 Kasım 2021 Cuma 15:30:00
Polislerin sevimli mesai arkadaşları
Amasya'da polisler, bir yıl önce kentin girişindeki Taşova uygulama noktasına sığınan kedilerin bakımını üstlenerek onlar için özel alan hazırladı.
Amasya'da polisler, bir yıl önce kentin girişindeki Taşova uygulama noktasına sığınan kedilerin bakımını üstlenerek onlar için özel alan hazırladı. Mamalar ve evden getirilen yiyeceklerle beslenen kediler, nöbet tutarken ya da uygulama yaparken de polislerin yanından ayrılmıyor.