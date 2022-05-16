Polislerden engelli gence üniforma sürprizi

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde doğuştan bedensel engelli 17 yaşındaki Mehmet Mustafa Koç'un en büyük hayali polis üniforması giymekti. İlçe Emniyet Müdürü Tugay Keten, bu hayalin gerçekleştirilmesi için talimat verdi.



Emniyet personeli, evine gittikleri Koç'a üniforma giydirerek polis arabasıyla Kayseri-Sivas kara yolundaki kontrol noktasına götürdü. Büyük mutluluk yaşayan Koç, denetim sırasında durdurulan araç sürücülerine broşür dağıttı.