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24 Şubat 2022 Perşembe 17:00:00 - Güncelleme:24 Şubat 2022 Perşembe 17:00:00

Polisler kan vermeye koştu

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Türk Kızılay ve Edirne Emniyet Müdürlüğü işbirliğinde kan bağış kampanyası düzenlendi. Emniyet Müdürlüğü'nün haber merkezinden anons yapıldı. Müdürlük katlarında çalışanlar ve dış görevde olanlar anonsla birlikte kan bağışı alanına giderek kan verdi.

Türk Kızılay ve Edirne Emniyet Müdürlüğü işbirliğinde kan bağış kampanyası düzenlendi. Emniyet Müdürlüğü'nün haber merkezinden anons yapıldı. Müdürlük katlarında çalışanlar ve dış görevde olanlar anonsla birlikte kan bağışı alanına giderek kan verdi.

Emniyet mensupları ve bazı polis eşleri de kampanyaya katıldı. Kampanyanın gün boyunca süreceği belirtildi. Türk Kızılay Edirne Kan Bağışı Merkezi Doktoru Necdet Topçuoğlu, Kovid-19 salgınının devam ettiğini söyledi. Salgın döneminde kan ihtiyacının daha da artığını belirten Topçuoğlu, "Biz Türk Kızılay olarak Edirne ve bölgemizde kamu kurum ve kuruluşları ile devamlı işbirliği içerisindeyiz. Kan bağışında bulunmak isteyen vatandaşlarımız ve kurum çalışanlarıyla kan bağış faaliyetinde bulunuyoruz. Bu şekilde hastanelerin kan bağış ihtiyacını Türk Kızılay karşılamaktadır." dedi. Türk polis teşkilatının da bir anonsla anında kampanyaya destek vermek için seferber olduğunu ifade eden Topçuoğlu, Emniyet Müdürü Mustafa Alçalar başta olmak üzere fedakar Türk polisine teşekkür ettiğini belirtti.

Etiketler : Polisler kan vermeye koştu Türk Kızılay EDİRNE Mustafa Alçalar
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