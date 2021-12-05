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05 Aralık 2021 Pazar 16:00:00 - Güncelleme:05 Aralık 2021 Pazar 16:00:00

Polisler afetlerin ‘çevik kuvvet'i olacak

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Erzurum'da arama kurtarma eğitimi alan polisler afetlerin "çevik kuvvet"i olacak.

Erzurum'da arama kurtarma eğitimi alan polisler afetlerin "çevik kuvvet"i olacak. İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'nde 6 haftalık eğitimi tamamlayan 21 çevik kuvvet polisi, öğrendiklerini gerçeği aratmayan tatbikatlarla pekiştirdi. Çevik kuvvet komiser yardımcısı Abdulkadir Çınar "Gönüllülük esasına göre yaptığımız eğitimler çok verimli geçti. Olası bir afet anında göreve tam donanımlı hazırız" dedi.

Etiketler : Polisler AFETLER çevik kuvve
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