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06 Ocak 2021 Çarşamba 17:30:00 - Güncelleme:06 Ocak 2021 Çarşamba 17:30:00

Polisin can dost mesaisi

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Çevre, doğa ve hayvanlara karşı işlenen suçların önlenmesi amacıyla Van'da kurulan Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği, aralıksız çalışıyor.

Ekip, "Hayvan Durum İzleme" (HAYDİ) mobil uygulamasına gelen bildirimlerin yanı sıra vatandaşların diğer ihbarları üzerine özel hazırlanmış araçla harekete geçiyor.

Can dostlar için çalışan ekip, hayvanların daha güvenli ortamlarda yaşamalarını ve onlara karşı işlenen suçların cezasız kalmamasını sağlıyor. Araçta bulundurdukları mamalarla hayvanları besleyen ekipler, ayrıca sokakta yaşayan ve yaban hayvanları için düzenlenen yemleme etkinliklerine de katılarak farkındalık oluşturuyor.

Etiketler : polis can dost Hayvan Durum İzleme
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