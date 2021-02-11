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11 Şubat 2021 Perşembe 15:20:00 - Güncelleme:11 Şubat 2021 Perşembe 17:35:00

Polis sevgisi emniyeti harekete geçirdi

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Siirt Tınaztepe Mahallesi'nde oturan 9 yaşındaki engelli Ali Kartal'ın ailesi, çocuklarının polislik mesleğine büyük ilgi duyduğunu ve polisleri çok sevdiğini bildirmesi üzerine İl Emniyet Müdürlüğü harekete geçti.

Siirt Tınaztepe Mahallesi'nde oturan 9 yaşındaki engelli Ali Kartal'ın ailesi, çocuklarının polislik mesleğine büyük ilgi duyduğunu ve polisleri çok sevdiğini bildirmesi üzerine İl Emniyet Müdürlüğü harekete geçti. Kartal ailesini evlerinde ziyaret eden ekipler, çeşitli hediyeler verdikleri Ali'yi ekip otosuna bindirerek şehir turu attı.

Etiketler : SİİRT polis emniyet sevgi
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