Polis sevgisi emniyeti harekete geçirdi

Siirt Tınaztepe Mahallesi'nde oturan 9 yaşındaki engelli Ali Kartal'ın ailesi, çocuklarının polislik mesleğine büyük ilgi duyduğunu ve polisleri çok sevdiğini bildirmesi üzerine İl Emniyet Müdürlüğü harekete geçti. Kartal ailesini evlerinde ziyaret eden ekipler, çeşitli hediyeler verdikleri Ali'yi ekip otosuna bindirerek şehir turu attı.

