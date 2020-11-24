24 Kasım 2020 Salı 14:17:00 - Güncelleme:25 Kasım 2020 Çarşamba 13:39:00
Polis olup annesine seslendi
Adana'da zihinsel engelli Hakan Helek'in (22) yakınları, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak çocuklarının polis olma hayali kurduğunu iletti. Bunun üzerine harekete geçen Adana Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Helek'in evine gidip ona polis şapkası ve tişörtü hediye etti.
Engelli genç, hediye edilen polis tişörtünü giyip şapkasını da takarak ekip aracına bindi. Araçla, evinin bulunduğu sokakta tur attırılan Helek, siren çalıp megafonla, "Anne seni çok seviyorum" dedikten sonra vatandaşlardan da koronavirüs tedbirlerine uymalarını istedi.