Polis olup annesine seslendi

Engelli genç, hediye edilen polis tişörtünü giyip şapkasını da takarak ekip aracına bindi. Araçla, evinin bulunduğu sokakta tur attırılan Helek, siren çalıp megafonla, "Anne seni çok seviyorum" dedikten sonra vatandaşlardan da koronavirüs tedbirlerine uymalarını istedi.

