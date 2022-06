Polis atlarına davullu eğitim

Antalya Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'ne bağlı atlı polis grup amirliğindeki atlar, gürültülü ortamlarda sakinliklerini koruyabilmeleri için teneke ve davul eşliğinde eğitiliyor. Atlara, sahiller için de şezlong ve şemsiyeli parkurda eğitim veriliyor.



Antalya'nın Konyaaltı ilçesi Çakırlar mevkisindeki Atlı Polis Birliği'nde görev yapan 8 personel ayrıca 6 görev atının eğitim ve bakımından sorumlu. Devriye görevi olmadığı her gün eğitim yapıldığını anlatan Antalya Çevik Kuvvet Şube Müdürü Hakkı Arslan, atların her türlü zor şarta göre eğitildiğini söyleyerek çalışmalar hakkında bilgi verdi. Atlı polislerin sahil bandında, araçların giremediği yerlerin yanı sıra tören ve spor müsabakalarında görev yaptığını ifade eden Arslan, "Atlı polisin atları her an göreve hazır olmak adına sürekli eğitim almaktadır. Ayrıca Antalya'mıza gelen yerli ve yabancı turistlerin sakin ve huzurlu, en önemlisi güvenli şekilde tatillerini geçirmeleri için gerekli tedbirleri alan Antalya polisine, atlı polisimiz de katkıda bulunuyor. Sahil bandında turistlerin güvenliğini temin ediyoruz" dedi. Arslan, "Sportif müsabakalarda çok sayıda meşale yakılmakta, bununla birlikte çıkan duman etrafa yayılmaktadır. Spor müsabakalarında, aynı zamanda aşırı gürültü ortaya çıkmaktadır. Bu eğitimler sayesinde atların gürültüye, kalabalığa ve meşale gibi unsurlara karşı duyarlılığı azalarak, korku ve ürkmesi en aza indiriliyor.