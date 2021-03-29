Platin Webinar'da İlham Veren Kadınlar buluşuyor

Platin Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Oya Yalıman'ın moderatörlüğünde gerçekleşecek webinarda birbirinden değerli dört konuşmacı bulunuyor. Turkcell Keynote olarak, Türkiye'de profesyonel takımlarda görev yapan ve ilk kadın antrenör olarak tanınan A Milli Kadın Futbol Takımı Teknik Direktörü Necla Güngör Kıragası yer alacak.

Webinar konuşmacıları arasında Seza Çimento Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev alan Prof. Dr. Yasemin Açık, Signify Ortadoğu, Türkiye, Pakistan ve Afrika Kurumsal ve Pazarlama İletişim Direktörü Ebru Ertan Bilge, Aon Türkiye Eş CEO Selda Oknas Tanbay konuşmacı olarak yer alacak.

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı'nın (UNDP) öngördüğü, 17 maddelik 'Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları'nın 5'inci maddesi; 'Kadınların siyasi, ekonomik ve sosyal hayatın karar verme süreçlerine tam ve etkin biçimde katılımlarının ve kadınlara karar verme mekanizmalarında, her düzeyde lider olabilmeleri için eşit fırsatlar tanımasının güvence altına alınmasını' kapsıyor. Üst yönetim kademelerinde kadınların temsil gücünü artırabilmek, yeni dünya düzeninde artık tüm şirketlerin en önemli gündem maddelerinden biri...

Kadınların yönetiminde olduğu şirketlerde; liderlik, empati, bağ kurma, esneklik, uzlaşma, finansal kararlar, risk algısı, kriz yönetimi ve ahlaki değerlere bağlılık konusunda çok daha etkin adımların atıldığı, istatiksel verilerle de kanıtlanıyor. Bu perspektifte kadınların güçlenmelerinin fark edilebilmesi için özellikle bilgi ve iletişim teknolojileri olmak üzere teknolojinin kullanımının geliştirilmesiyle liderlik, markalaşma ve ortaklıklar konusunda büyük başarı sergileyen Türk kadın yöneticilerin iş birliğiyle rol model etkisi yaratmayı hedeflerken, ''Üst yönetim kademelerinde kadınların temsil gücünü artırmak için ne gibi adımlar atılmalı?'', ''Kadın yöneticiler karar alma mekanizmalarında hangi becerileriyle öne çıkıyor?'', ''Liderlik, kriz yönetimi, finansal kararlar, esneklik ve risk algısı noktasında kadın yöneticiler nasıl bir rol model etkisi yaratıyor?'' gibi soruların cevapları Platin Webinar'ında aranacak.

Program Akışı

11:00 – 11.10 Açılış Konuşması: Platin Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Oya Yalıman

11.15 – 11.30 Turkcell Keynote A Milli Kadın Futbol Takımı Teknik Direktörü Necla Güngör Kıragası

11.30 – 12.45 Karar Alma Mekanizmalarında Kadının Gücü

Konuşmacılar

Moderatör - Platin Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Oya Yalıman

Seza Çimento Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr Yasemin Açık

Signify Ortadoğu, Türkiye, Pakistan ve Afrika Kurumsal ve Pazarlama İletişim Direktörü Ebru Ertan Bilge

Aon Türkiye Eş CEO Selda Oknas Tanbay

12.45 – 13.00 Soru - Cevap