Platin Global 100 Ödülleri Bu Akşam Sahiplerini Buluyor

Platin Global 100 Ödülleri, Turkcell ana sponsorluğunda, Ziraat Bankası'nın destekleriyle bu akşam 20.00 itibariyle 24 TV ekranlarında sahiplerini buluyor. Tören Platin Dergisi ve 24 TV sosyal medya hesaplarından da takip edilebilecek. Bu yılın teması "Eğitim" olarak belirlenen ödül töreni kapsamında 10 şirkete 'eğitimde başarılı şirketler' ödülü verilecek.

TEMA "EĞİTİM"

Pandemi döneminin tetiklediği dijital dönüşüm süreci; otomotivden tekstile, inşaattan enerjiye, beyaz eşyadan tarıma kadar her sektörde iş-yapış stillerini değiştirdi. Yeni çağın dinamiklerine uyum sağlamak, liderlik becerilerini artırmak, daha çevik bir yönetim stiline sahip olmak isteyen kurumların yetenek yönetim süreçlerini yapılandırdıkları dikkat çekiyor. Bu noktada öne çıkan en önemli strateji ise insan kaynakları ekiplerinin, her çalışanın niteliğine ve donanımına uygun kurumsal eğitim stratejileri geliştirme vizyonuna yatırım yaparak ilerlemeleri... Son dönemde giderek hızlanan şirket içi eğitimler, çalışanların sahip olduğu teorik bilgileri artırırken; uygulamalar vasıtasıyla pratik kazanmalarının da önünü açıyor. Böylece makro anlamda işletmelerin verimlilikleri de artıyor. Bu noktada insan kaynakları yöneticileri, kurumsal eğitim süreçlerinde yetenek açığı bulunan alanlara yönelik ihtiyacı karşılayabilmek adına yüksek kaliteli, özelleştirilebilir içeriklere odaklanıyor. Eğitim teknolojilerinde oyunlaştırma, simülasyon ile pratik eğitimleri elektronik ortama aktarma, artırılmış ve sanal gerçeklik teknolojileri kullanarak eğitimleri destekleme yatırımlarının hızlandığı gözlemleniyor.

Platin Global 100 Ödülleri'nin 2021 teması da bu noktadan hareketle ekip ruhunu, motivasyonu, verimliliği, kârlılığı, fonksiyonelliği, liderliği ve çevikliği merkeze alarak yetenek yönetimi sürecini en efektif biçimde yürütmek isteyen kurumların odaklandığı kurum içi eğitimler ve bu eğitimlerin sağladığı avantajlar olarak belirlendi. 10 farklı sektörde; kurum aidiyetini, performansını ve iş gücünü geleceğe emin adımlarla taşıyabilecek sürdürülebilir kurum içi eğitim stratejileri geliştiren 10 kurumun ödüllendirileceği Platin Global 100 Ödülleri, 2022 ve sonrasında yıldızı parlayacak kurumsal eğitimlerin geleceğine de ışık tutacak. Yine gecede "Turkcell Özel Ödülü" ile "Platin Özel Ödülü" sahibini bulacak.

"PLATİN GLOBAL 100 ÖDÜLLERİ, TÜRKİYE EKONOMİSİNİN GÜCÜNÜN BİR GÖSTERGESİ OLMAYA DEVAM EDECEK"

Bu yıl dördüncü kez açıklanacak ödüllerle ilgili açıklama yapan Platin Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Oya Yalıman: "Türkiye'nin En Dinamik Aylık Ekonomi ve İş Dünyası Dergisi" mottosuyla 23 yılı başarıyla geride bırakan Platin, Bağımsız Pazar Araştırma Şirketi Ipsos Araştırma ve Danışmanlık Şirketi işbirliği ile birlikte yürütülen araştırma sonuçlarına göre Türkiye'nin Global 100 işletmesini bu yıl 4. kez açıklıyor.

Platin Global 100 Ödülleri, Turkcell ana sponsorluğunda 24 Aralık Cuma günü saat 20.00'de 24 TV ekranlarında 'Eğitim' temasıyla sahiplerini bulacak. Platin Global 100 Endeksi, Ocak 2022 Platin özel sayısı ile siz değerli okuyucularımızla buluşacak.

Platin Global 100 endeksi ile amaçlanan; Türkiye'nin ihracat ve yurtdışı tanıtım şampiyonlarına hak ettiği değeri vermek, örnek uygulamalarının ve üstün başarılarının Türk iş dünyasına rol model olmasını sağlamak ve farklı platformlarda markalarımızın gelişimini desteklemektir.

'Yeni Türkiye'nin ve Yeni Ekonominin Ödül Töreni' olarak konumlandırılan ve 2017, 2018 ve 2020 yıllarında büyük yankı uyandıran Platin Global 100 Ödülleri, Türkiye ekonomisinin gücünün bir göstergesi olmaya devam edecek" dedi.