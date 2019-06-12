Plastik şişe getirene kitap hediye

Kaymakamlık ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü koordinasyonunda hayata geçirilen kampanya kapsamında Safranbolu Ünsal Tülbentçi İlkokulu'nda program düzenlendi.

Kaymakam Fatih Ürkmezer ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Gümüş'ün de hazır bulunduğu programda, topladıkları plastik şişeleri getiren öğrencilere kitap hediye edildi.

Ürkmezer, yaptığı konuşmada, Safranbolu'nun "Sıfır Atık Projesi" kapsamında pilot bölge ilan edildiğini söyledi.

İlçedeki bütün okullara bu kapsamda çöp kutuları konulduğunu belirten Ürkmezer, şunları kaydetti:

"Safranbolu'da 50 binin üzerinde plastik şişe topladık. 'Plastik Şişeni Getir Bez Çantanı Götür' projesi yaptık. Bütün öğrencilerimize bilgilendirme yapıyoruz. Okulların kapandığı bu hafta da İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüzle çalışma yaptık. Bu okulumuzdaki öğrencilerimize 'Plastik Şişeni Getir Tatil Kitabını Götür' dedik. Bu kitapların tamamı TÜBİTAK tarafından yayımlanmış bilimi sevdiren kitaplar. Amaç çocuklarımızın sıfır atıkla ilgili bilinçlenmesini sağlamak. Böylece gelecek kuşaklara daha temiz bir Safranbolu bırakmayı hedefliyoruz."

AA