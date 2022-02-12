Plan yapacaklar dikkat... Meteoroloji duyurdu! Hafta sonu hava nasıl olacak?
Meteoroloji'den yapılan açıklamaya göre ülkemiz genelinin parçalı ve az bulutlu, kuzey kesimlerinin yer yer çok bulutlu, bu gece saatlerinde Karadeniz'de, Sinop ve Samsun çevrelerinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; ülkemiz genelinin parçalı ve az bulutlu, kuzey kesimlerinin yer yer çok bulutlu, bu gece saatlerinde Sinop ve Samsun çevrelerinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.
EĞİMLİ BÖLGELERDE ÇIĞ RİSKİ
Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunmaktadır. İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis görüleceği tahmin ediliyor.
SICAKLIK İÇ VE DOĞU KESİMLERDE ARTIYOR
Hava sıcaklığının iç ve doğu kesimlerde 2 ila 5 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişikliği olmayacağı ve yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI: Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun yüksek kar örtüsünün bulunduğu eğimli yamaçlarda çığ riski olmasından dolayı meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
BUZLANMA VE DON UYARISI: İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus, yer yer sis hadisesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
GÜNLÜK HARİTALI İL İL HAVA DURUMU
MARMARA
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus, yer yer sis hadisesinin görülmesi bekleniyor.
EDİRNE °C, 13°C
Parçalı bulutlu
İSTANBUL °C, 11°C
Parçalı bulutlu
KOCAELİ °C, 13°C
Parçalı bulutlu
TEKİRDAĞ °C, 10°C
Parçalı bulutlu
EGE
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus, yer yer sis hadisesinin görülmesi bekleniyor.
A.KARAHİSAR °C, 11°C
Parçalı bulutlu
DENİZLİ °C, 17°C
Parçalı bulutlu
İZMİR °C, 17°C
Parçalı bulutlu
MUĞLA °C, 14°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu
AKDENİZ
Az bulutlu, zamanla Batı Akdeniz'in parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus, yer yer sis hadisesinin görülmesi bekleniyor.
ADANA °C, 16°C
İÇ ANADOLU
ANTALYA °C, 17°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu
HATAY °C, 16°C
Az bulutlu
ISPARTA °C, 10°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu
İÇ ANADOLU
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus, yer yer sis hadisesinin görülmesi bekleniyor.
ANKARA °C, 11°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 13°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu
KAYSERİ °C, 10°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu
KONYA °C, 5°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu, zamanla doğusunun çok bulutlu, bu gece saatlerinde Sinop çevrelerinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus, yer yer sis hadisesinin görülmesi bekleniyor.
BOLU °C, 12°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu
DÜZCE °C, 16°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu
KASTAMONU °C, 11°C
Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu
ZONGULDAK °C, 12°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu, zamanla Orta Karadeniz kesiminin çok bulutlu, bu gece saatlerinde Samsun çevrelerinin hafif yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus, yer yer sis hadisesinin görülmesi bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.
RİZE °C, 14°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu
SAMSUN °C, 16°C
Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, bu gece saatlerinde hafif yağmurlu
TOKAT °C, 12°C
Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu
TRABZON °C, 14°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Buzlanma ve don olayı ile birlikte pus, yer yer sis hadisesinin görülmesi bekleniyor. Bölgede eğimli yamaçlarda çığ tehlikesi bulunmaktadır.
AĞRI °C, 6°C
Az bulutlu
ERZURUM °C, 6°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu
MALATYA °C, 10°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu
VAN °C, 5°C
Az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin doğusunda sabah ve gece saatlerinde pus, yer yer sis hadisesinin görülmesi bekleniyor.
DİYARBAKIR °C, 17°C
Az bulutlu
GAZİANTEP °C, 17°C
Az bulutlu
MARDİN °C, 14°C
Az bulutlu
ŞANLIURFA °C, 18°C
Az bulutlu
DENİZLERDE HAVA
Marmara ve Kuzey Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor.
KARADENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde Doğu Karadeniz'in doğusu yağmurlu; Rüzgar: Batı Karadeniz'de güney ve güneybatıdan, batısı kuzeybatıdan 3 ila 5, akşam saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğudan, doğusu kuzeybatıdan 4 ila 6; Doğu Karadeniz'de güney ve güneydoğudan, batısı güneybatıdan, öğle saatlerinden itibaren kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, batısı akşam 2,5m; Görüş: İyi.
MARMARA
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde sisli; Rüzgar: Güney ve güneybatıdan 2 ila 4, öğle saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, akşam 5 ila 7 kuvvetinde; Dalga: 0,5 ila 1,0 m, öğlen 2,0ö, akşam 3,0m; Görüş: İyi, sis anında orta.
EGE
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu; Rüzgar: Kuzey Ege'de güney ve güneydoğudan 3 ila 5, akşam saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7; Güney Ege'de güney ve güneybatıdan, kuzeyi güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde; Dalga: 1,0 ila 2,0 m, kuzeyi akşam zaman zaman 3,0m; Görüş: İyi.
AKDENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu; Rüzgar: Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, doğusu kuzeybatıdan 3 ila 5; Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, kuzeyi kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde; Dalga: 1,0 ila 2,0 m; Görüş: İyi.
VAN GÖLÜ
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu; Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde; Dalga: 0,25 ila 0,5 m; Görüş: İyi.