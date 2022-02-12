Hafta sonu hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; ülkemiz genelinin parçalı ve az bulutlu, kuzey kesimlerinin yer yer çok bulutlu, bu gece saatlerinde Sinop ve Samsun çevrelerinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.



EĞİMLİ BÖLGELERDE ÇIĞ RİSKİ

Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunmaktadır. İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis görüleceği tahmin ediliyor.

SICAKLIK İÇ VE DOĞU KESİMLERDE ARTIYOR

Hava sıcaklığının iç ve doğu kesimlerde 2 ila 5 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişikliği olmayacağı ve yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI: Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun yüksek kar örtüsünün bulunduğu eğimli yamaçlarda çığ riski olmasından dolayı meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

BUZLANMA VE DON UYARISI: İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus, yer yer sis hadisesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

GÜNLÜK HARİTALI İL İL HAVA DURUMU

MARMARA

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus, yer yer sis hadisesinin görülmesi bekleniyor.

EDİRNE °C, 13°C

Parçalı bulutlu

İSTANBUL °C, 11°C

Parçalı bulutlu

KOCAELİ °C, 13°C

Parçalı bulutlu

TEKİRDAĞ °C, 10°C

Parçalı bulutlu

EGE

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus, yer yer sis hadisesinin görülmesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 11°C

Parçalı bulutlu

DENİZLİ °C, 17°C

Parçalı bulutlu

İZMİR °C, 17°C

Parçalı bulutlu

MUĞLA °C, 14°C

Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

AKDENİZ

Az bulutlu, zamanla Batı Akdeniz'in parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus, yer yer sis hadisesinin görülmesi bekleniyor.

ADANA °C, 16°C

İÇ ANADOLU

ANTALYA °C, 17°C

Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

HATAY °C, 16°C

Az bulutlu

ISPARTA °C, 10°C

Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

İÇ ANADOLU

Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus, yer yer sis hadisesinin görülmesi bekleniyor.

ANKARA °C, 11°C

Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 13°C

Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

KAYSERİ °C, 10°C

Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

KONYA °C, 5°C

Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu, zamanla doğusunun çok bulutlu, bu gece saatlerinde Sinop çevrelerinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus, yer yer sis hadisesinin görülmesi bekleniyor.

BOLU °C, 12°C

Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

DÜZCE °C, 16°C

Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

KASTAMONU °C, 11°C

Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu

ZONGULDAK °C, 12°C

Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu, zamanla Orta Karadeniz kesiminin çok bulutlu, bu gece saatlerinde Samsun çevrelerinin hafif yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus, yer yer sis hadisesinin görülmesi bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

RİZE °C, 14°C

Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

SAMSUN °C, 16°C

Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, bu gece saatlerinde hafif yağmurlu

TOKAT °C, 12°C

Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu

TRABZON °C, 14°C

Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Buzlanma ve don olayı ile birlikte pus, yer yer sis hadisesinin görülmesi bekleniyor. Bölgede eğimli yamaçlarda çığ tehlikesi bulunmaktadır.

AĞRI °C, 6°C

Az bulutlu

ERZURUM °C, 6°C

Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

MALATYA °C, 10°C

Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

VAN °C, 5°C

Az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin doğusunda sabah ve gece saatlerinde pus, yer yer sis hadisesinin görülmesi bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 17°C

Az bulutlu

GAZİANTEP °C, 17°C

Az bulutlu

MARDİN °C, 14°C

Az bulutlu

ŞANLIURFA °C, 18°C

Az bulutlu

DENİZLERDE HAVA

Marmara ve Kuzey Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor.

KARADENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde Doğu Karadeniz'in doğusu yağmurlu; Rüzgar: Batı Karadeniz'de güney ve güneybatıdan, batısı kuzeybatıdan 3 ila 5, akşam saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğudan, doğusu kuzeybatıdan 4 ila 6; Doğu Karadeniz'de güney ve güneydoğudan, batısı güneybatıdan, öğle saatlerinden itibaren kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, batısı akşam 2,5m; Görüş: İyi.

MARMARA

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde sisli; Rüzgar: Güney ve güneybatıdan 2 ila 4, öğle saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, akşam 5 ila 7 kuvvetinde; Dalga: 0,5 ila 1,0 m, öğlen 2,0ö, akşam 3,0m; Görüş: İyi, sis anında orta.

EGE

Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu; Rüzgar: Kuzey Ege'de güney ve güneydoğudan 3 ila 5, akşam saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7; Güney Ege'de güney ve güneybatıdan, kuzeyi güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde; Dalga: 1,0 ila 2,0 m, kuzeyi akşam zaman zaman 3,0m; Görüş: İyi.

AKDENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu; Rüzgar: Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, doğusu kuzeybatıdan 3 ila 5; Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, kuzeyi kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde; Dalga: 1,0 ila 2,0 m; Görüş: İyi.

VAN GÖLÜ

Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu; Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde; Dalga: 0,25 ila 0,5 m; Görüş: İyi.