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07 Aralık 2021 Salı 17:58:00 - Güncelleme:07 Aralık 2021 Salı 17:58:00

PKK/YPG'nin kaçırdığı çocukların anneleri protestolarını sürdürdü

Kaynak: AA

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Suriye'nin kuzeyinde terör örgütü PKK/YPG'nin işgalinde tuttuğu Haseke'nin Kamışlı ilçesinde "çocuk savaşçı" kadrosu için kaçırdığı kız çocuklarının anneleri ve yakınları, örgüt karşıtı protestolarını sürdürdü.

21 Kasım'da terör örgütü PKK/YPG'nin Haseke'nin Amuda ilçesinden kaçırdığı kız çocuklarının anne ve yakınları bugün de Kamışlı ilçesinde örgütü protesto etti.

Kamışlı'daki Birleşmiş Milletler (BM) ofisinin önünde planlanan gösteri, PKK/YPG'lı teröristlerin BM ofisine giden yolları kapatması üzerine ilçe merkezindeki Ferman Hastanesi önünde düzenlendi.

PROTESTOYA KATILAN BİR YAZAR ALIKONDU

Göstericiler, "Çocuklarımız kurtuluşumuzdur", "BM, kaçırılan çocuklarımızın nerede?", "Küçük omuzlar sadece okul çantaları taşır" yazılı dövizler taşıdı.

Annelerin elindeki pankartları indirmeye ve protestoyu güç kullanarak dağıtmaya çalışan PKK/YPG'li teröristlerin, protestoya katılan Şems adlı kadın yazarı alıkoyduğu öğrenildi.

Gösterileri takip eden Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (İKBY) merkezli yayın yapan Rudaw kanalının Kamışlı'daki ofisini basarak 6 çalışanırı götüren PKK/YPG, farklı medya organlarına mensup 3 medya mensubunu daha alıkoydu.

ÇOCUKLAR, HASEKE'DEKİ SÖZDE EĞİTİM KAMPLARINA GÖTÜRÜLÜYOR

Daha önceki dönemlerde de Haseke'de çok sayıda çocuğu kaçırarak zorla silahlı kadrosuna katan PKK/YPG'lı teröristler, ağustosta 5 ve 21 Kasım'da Haseke'nin Amuda ilçesinden 3 çocuk olmak üzere toplam 8 kız ve erkek çocuğu kaçırmıştı.

Aileler de kaçırılan çocuklarının serbest bırakılması için gösteriler düzenlemişti.

Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu (SMDK) ve Suriye Kürt Ulusal Konseyi (ENKS), çocukları kaçıran terör örgütü PKK/YPG'yi yayınladıkları bildirilerle kınamıştı.

PKK/YPG, kaçırdığı söz konusu çocukları Haseke'deki sözde eğitim kamplarına götürüyor.

PKK/YPG'NİN, ÇOCUKLARI "SAVAŞÇI" OLARAK KULLANMASI RAPORLARA YANSIMIŞTI

Terör örgütü PKK/YPG'nin çocukları savaştırması, ABD Dışişleri Bakanlığının 26 Haziran 2020'de yayımladığı "2020 İnsan Kaçakçılığı Raporu"nda da yer almıştı.

Raporda, "YPG, Suriye'nin kuzeybatısındaki sığınma kamplarından 12 yaşındaki kız ve erkek çocuklarını bile zorla silah altına almaya ve kullanmaya devam etti." ifadesine yer verilmişti.

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Konseyi, 16 Ocak 2020'de yayımladığı raporda, PKK/YPG'li teröristlerin, Suriye'de çocukları savaşçı olarak kullandığına dair yeni bulguları paylaşmıştı.

BM Genel Sekreteri'nin "silahlı çatışmalarda çocuklar" konusundaki özel temsilcisi Virginia Gamba, 29 Haziran 2019'da, BM Cenevre Ofisi'nde bir araya geldiği PKK/YPG elebaşlarından "Mazlum Abdi" kod adlı Ferhat Abdi Şahin ile "örgütün bünyesindeki çocuk savaşçıları bırakması için" eylem planına resmi törenle imza atmıştı.

Sonrasında bu durumun son bulduğuna ilişkin BM veya diğer uluslararası kurumlarca herhangi bir rapor yayımlanmadı.

Etiketler : pkk ypg terör diyarbakır anneleri haseke
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