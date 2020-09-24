PKK/YPG Rasulayn'da yine sivillere saldırdı: 2 ölü, 12 yaralı

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, terör örgütü PKK/YPG'nin Barış Pınarı bölgesindeki Rasulayn’ın Tel Halaf meskun mahallinde bombalı araç patlattığı belirtildi.

Saldırıda 1'i çocuk 2 sivil hayatını kaybetti.

Patlamada yaralanan 12 sivilden 2'si Ceylanpınar Devlet Hastanesine götürülerek tedavi altına alındı.

PKK/YPG SİVİL YERLEŞİM ALANLARINA SIK SIK SALDIRI DÜZENLİYOR

Rasulayn ilçe merkezi, 12 Ekim 2019'da Barış Pınarı Harekatı'yla terörden arındırılmıştı.

Barış Pınarı bölgesindeki Rasulayn’ın Tel Halaf meskun mahallinde bombalı araç patlatan PKK/YPG’li teröristler,

biri çocuk iki sivil şahsı katletti.



12 sivilin de yaralandığı terör saldırısında yaralanan 2 kişi Ceylanpınar Devlet Hastanesine getirilerek tedavi altına alındı. pic.twitter.com/jOGeQAj0At