PKK/YPG Rasulayn'da yine sivillere saldırdı: 2 ölü, 12 yaralı
Suriye'nin Rasulayn ilçesinde düzenlenen bombalı saldırıda 1'i çocuk toplam 2 sivil hayatını kaybetti, 12 sivil de yaralandı.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, terör örgütü PKK/YPG'nin Barış Pınarı bölgesindeki Rasulayn’ın Tel Halaf meskun mahallinde bombalı araç patlattığı belirtildi.
Saldırıda 1'i çocuk 2 sivil hayatını kaybetti.
Patlamada yaralanan 12 sivilden 2'si Ceylanpınar Devlet Hastanesine götürülerek tedavi altına alındı.
PKK/YPG SİVİL YERLEŞİM ALANLARINA SIK SIK SALDIRI DÜZENLİYOR
Rasulayn ilçe merkezi, 12 Ekim 2019'da Barış Pınarı Harekatı'yla terörden arındırılmıştı.
Barış Pınarı bölgesindeki Rasulayn’ın Tel Halaf meskun mahallinde bombalı araç patlatan PKK/YPG’li teröristler,— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) September 24, 2020
biri çocuk iki sivil şahsı katletti.
12 sivilin de yaralandığı terör saldırısında yaralanan 2 kişi Ceylanpınar Devlet Hastanesine getirilerek tedavi altına alındı. pic.twitter.com/jOGeQAj0At
SMO'ya bağlı güvenlik güçleri ile Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ekiplerinin ortak çalışmaları sonucunda bölgede çok sayıda terör saldırısı önlenmişti.
PKK/YPG, işgalini sürdürdüğü Ayn İsa ve Tel Temır bölgelerinden sık sık Rasulayn ve Tel Abyad'da sivil yerleşimleri hedef alarak terör saldırıları düzenliyor.
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