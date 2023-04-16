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16 Nisan 2023 Pazar 15:57:00 - Güncelleme:16 Nisan 2023 Pazar 15:57:00

Piyanonun dahi çocuğu Mozart Yarışması'nda birinci oldu

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Dokuz Eylül Üniversitesi Devlet Konservatuvarı öğrencisi Aytekin Yılgın, piyanonun en prestijli ödülleri arasında gösterilen Uluslararası Mozart Yarışması'nda birincilik elde etti.

Dokuz Eylül Üniversitesi Devlet Konservatuvarı 5'inci sınıf öğrencisi 11 yaşındaki Aytekin Yılgın, piyanonun en prestijli ödülleri arasında gösterilen Uluslararası Mozart Yarışması'nda birincilik elde etti. Müzisyen baba Fırat Yılgın'ın yeteneğini henüz 1,5 yaşında oyuncak davul çalarken keşfettiği Aytekin Yılgın, çok sevdiği müzikle hayatına devam edeceğini söyledi.

Etiketler : piyano uluslararası mozart yarışması aytekin yılgın
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