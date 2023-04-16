Piyanonun dahi çocuğu Mozart Yarışması'nda birinci oldu

Piyanonun dahi çocuğu Mozart Yarışması'nda birinci oldu

Dokuz Eylül Üniversitesi Devlet Konservatuvarı 5'inci sınıf öğrencisi 11 yaşındaki Aytekin Yılgın, piyanonun en prestijli ödülleri arasında gösterilen Uluslararası Mozart Yarışması'nda birincilik elde etti. Müzisyen baba Fırat Yılgın'ın yeteneğini henüz 1,5 yaşında oyuncak davul çalarken keşfettiği Aytekin Yılgın, çok sevdiği müzikle hayatına devam edeceğini söyledi.

