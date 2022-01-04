VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Danimarkalı sağlık yetkilisi, Omicron'un ülkesinde salgını sonlandırabileceğini öne sürdü
Hazineye ait tarım arazilerini kirayla kullanan çiftçilere müjde! Başkan Erdoğan duyurdu
Başkan Erdoğan'dan enflasyon açıklaması
NATO Dışişleri Bakanları, 7 Ocak'ta Ukrayna Krizi'ni görüşmek üzere toplanıyor
Evlat nöbetindeki anne: Oğlum gittiğinden beri üzüntüden hastayım
ABD Başkanı Biden uçakta mahsur kaldı
DİSK'ten "Her şey çok güzel olacak" tepkisi
Asiye Ateş'in ilk istekleri bunlar olmuş
İçişleri Bakanlığı, PKK'nın dağlardaki terörist sayısını açıkladı
Merak edilen rakamı Bakan Nebati açıkladı
Cumhuriyet tarihinin rekoru kırıldı
Dünyada Omicron alarmı
Yeni maaşlar belli oldu
"NATO'dan çıkmalıyız, Rusya partnerimiz"
Bahçeli'den İmamoğlu'na tepki
11 ilde "Twitch" operasyonu... 40 kişi gözaltına alındı
Maddi Hasarlı Kazaya Karışanlar Dikkat!
Bor mobil üzerinden algıya izin vermedi!
ABD 2030'da çökecek
6 yıldır kayıp olan Yasin'le ilgili şok iddia
Hollanda'da iki Türk bakan
Ünlü oyuncu Emma Watson'dan gündem olan Filistin paylaşımı
"Kılıçdaroğlu şov yapıyor"
FETÖ'cülere sonik jest!
04 Ocak 2022 Salı 15:00:00 - Güncelleme:04 Ocak 2022 Salı 15:00:00

Pitbull saldırısında yaralanan Asiye hamburger ve oyuncak istemiş

Kaynak: DHA

ABONE OL

Gaziantep'te pitbull saldırısında ağır yaralanan ve doku nakli yapılan Asiyet Ateş'in babası, "Asiye'nin birkaç isteği vardı. Biraz oyuncak istedi. Hayırseverler tarafından oyuncak geldi. Hamburgeri çok seviyordu, hamburger aldık. Asiye için sadece dua edin" dedi.

Gaziantep'te pitbull saldırısında ağır yaralanan ve sevk edildiği Antalya'da doku nakli yapılan Asiye Ateş'in babası Hüseyin Ateş, kızının yakın zamanda ameliyat olacağını hatırlatarak, Asiye'nin ilk isteklerini söyledi.

Gaziantep'te geçen 22 Aralık'ta oturdukları sitenin bahçesinde pitbull cinsi 2 köpeğin saldırısında başından ağır yaralanan Asiye Ateş'e, sevk edildiği Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde 26 Aralık'ta 4 saatlik operasyonla doku nakli yapıldı. Sırtından ve bacağından alınan dokuların nakledildiği Asiye, çocuk yoğun bakım servisine alındı. Operasyonun 50'nci saatinde Asiye'nin uyandırılma süreci başladı. Tamamen uyandırılan Asiye, yoğun bakımdaki cihaz desteğinden de ayrılarak normal servise alındı.

'YAKIN ZAMANDA OLACAK'

Asiye'nin durumunun önceki günlere göre daha iyi olduğunu belirten baba Hüseyin Ateş "Bugünlerde yüzündeki sinir damarlarından tekrar ameliyat olması gerekiyor. Yakın zamanda olacak. Asiye'nin birkaç isteği vardı. Biraz oyuncak istedi. Hayırseverler tarafından oyuncak geldi. Hamburgeri çok seviyordu, hamburger aldık. Yiyebiliyor ama yüzündeki sinirlerde tahribat olduğu için yerken sıkıntı yaşayabiliyor. Elini kolunu biraz biraz hareket ettirebiliyor. Asiye için sadece dua edin. Allah razı olsun. Devlet büyükleri A'dan Z'ye bütün ihtiyaçlarımızı karşılıyor" dedi.

'YÜZ SİNİRLERİ İÇİN SİNİR YAMASI GEREKECEK'

Daha önce DHA'ya konuşan Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, Asiye Ateş'in sağlık durumu ile ilgili bilgi vererek "Maalesef köpekler, hem çene kemiğini hem de yüz sinirlerine tahribat vermiş. Öncelikli tamir edilmesi gereken yüz sinirleri. Gözü korumamız, ağzının simetrisini sağlamamız gerekiyor, bu da yüz sinirleriyle oluyor. Bunu onarmamız gerekiyor. Eğer her şey yolunda giderse 10 gün içerisinde ikinci bir ameliyat yapılabilir. Balonla saçlı derisine yönelik girişim yapacağız ama enfeksiyon için tetikteyiz. Bunu yapmak için beklememiz gerekiyor. Yüz sinirleri için sinir yaması gerekecek. Sinir yamasıyla eğer arada defekt varsa onarmamız gerekecek" ifadelerini kullanmıştı.

Etiketler : Gaziantep PİTBUL ASİYE
İkizleri beklerken

İkizleri beklerken
Telli duvaklı Diva

Telli duvaklı Diva
Teyzesinin prensesi

Teyzesinin prensesi
Paris'te barışma

Paris'te barışma
Domuz gribi oldu

Domuz gribi oldu
Babalar ve oğullar

Babalar ve oğullar
"Rakibim yok"

"Rakibim yok"
Oyunculuk defterini kapattı

Oyunculuk defterini kapattı
Yeni yıl pozu

Yeni yıl pozu

EN ÇOK OKUNAN HABERLER