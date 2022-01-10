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10 Ocak 2022 Pazartesi 19:30:00 - Güncelleme:10 Ocak 2022 Pazartesi 19:30:00

Pistlerde Poyraz esiyor

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3.5 yaşındayken bisikletle merdiven inip çıkabilen Poyraz, 6 yaşında iki kez Türkiye şampiyonu oldu. Şimdi de, gözünü Avrupa ve dünya şampiyonluklarına dikti.

ŞAŞKINA UĞRATAN PERFORMANS

Kocaeli Kartepe Motosiklet Kulübü'nün sporcusu 6 yaşındaki Poyraz Boz, çarpıcı performansıyla dikkatleri üzerine topluyor. 3.5 yaşındayken iki tekerlekli bisikletle merdiven inip çıkabilen Poyraz, son 1.5 yıldır motosikletle başarılı yarışlara imza atıyor.

BAŞARIDAN BAŞARIYA KOŞUYOR

Ailesinin ve hocasının yeteneğini keşfetmesiyle yarışlara başlayan Poyraz, 2021 yılında yapılan MX50CC Motokros ve 50CC Süpermoto Pist şampiyonluklarını göğüsledi. 6 yaşındaki şampiyonun sıradaki hedefi ise Avrupa ve Dünya şampiyonlukları yaşamak.

'HEP ŞAMPİYON OLACAĞIM'

Motor kullanmayı çok sevdiğini ve hep şampiyon olmak istediğini söyleyen Poyraz Bor, "Edirne, Uşak, Afyonkarahisar, Antalya, Gönen ve Çatalca'da yarıştım. Hep şampiyon olacağım" diyor.

Motosiklet yarışçısı ve eğitmeni Mevlüt Kolay "Poyraz, bu yıl bize hem Süpermoto da hem de Motokros'ta Türkiye şampiyonluğu yaşattı. Böyle bir serüvenin parçası olmaktan çok mutluyum" dedi.

Poyraz'ın babası Ali Bor "Ben onun bisiklete binişinde bir farklılık sezmiştim. Bisikletle merdivenlerden iniyordu, hem daha 3.5 yaşındayken" diye konuştu.

Anne Merve Bor, oğlunun ileride dünya şampiyonu olacağına tüm kalbiyle inandığını vurguladı.

Etiketler : poyraz boz motosiklet şampiyon
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