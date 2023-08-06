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06 Ağustos 2023 Pazar 15:58:00 - Güncelleme:06 Ağustos 2023 Pazar 15:58:00

Pistlerde engel tanımadı

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16 yaşında geçirdiği kaza sonrası belden aşağısı tutmayan Kübra Denizci Keskin, Türkiye'nin tek engelli kadın yarış pilotu olmayı başardı.

Aydın'ın Buharkent ilçesinde pilot koltuğuna oturan dünyadaki ikinci engelli yarış pilotu Kübra Denizci Keskin, aldığı 3 madalya ile gönüllerde taht kurdu. Dünyada ikinci, Türkiye'de de tek engelli kadın yarış pilotu olan Kübra Denizci Keskin, kullandığı otomobili ile pistlerin tozunu attırıyor.

16 yaşındayken geçirdiği trafik kazası sonrası oluşan engeline rağmen hayallerinin peşinden koşan ralli pilotu, rakiplerine korku saldığı kadar bu spora gönül verenlere de örnek oluyor. Kendi hikayesini kendisi yazan başarılı pilot, sağlıklı birçok erkek ve kadının bile cesaret edemeyeceği yarışlara katılıyor.

Etiketler : engelli kadın yarış pilotu aydın
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