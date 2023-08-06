Pistlerde engel tanımadı

Aydın'ın Buharkent ilçesinde pilot koltuğuna oturan dünyadaki ikinci engelli yarış pilotu Kübra Denizci Keskin, aldığı 3 madalya ile gönüllerde taht kurdu. Dünyada ikinci, Türkiye'de de tek engelli kadın yarış pilotu olan Kübra Denizci Keskin, kullandığı otomobili ile pistlerin tozunu attırıyor.



16 yaşındayken geçirdiği trafik kazası sonrası oluşan engeline rağmen hayallerinin peşinden koşan ralli pilotu, rakiplerine korku saldığı kadar bu spora gönül verenlere de örnek oluyor. Kendi hikayesini kendisi yazan başarılı pilot, sağlıklı birçok erkek ve kadının bile cesaret edemeyeceği yarışlara katılıyor.