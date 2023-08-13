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13 Ağustos 2023 Pazar 07:52:00 - Güncelleme:13 Ağustos 2023 Pazar 07:52:00

Pişkin savunma

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Üsküdar'da yayaya yol vermeyen taksi şoförüne para cezası kesildi. Duruma sinirlenen taksici kontrol noktasından kaçmak isterken motosikletli ekipler tarafından yakalanınca, "Yolda birisi varsa buyurun mu diyeceğiz" dedi.

İstanbul Üsküdar'da denetimlerde yayaya yol vermediği için ceza kesilen taksi şoförü, duruma sinirlenerek aracına bindi. Emniyet kemeri takmadan patinaj çekerek kontrol noktasından uzaklaşan taksi şoförünü motosikletli ekipler yakaladı. Ekipler taksi şoförüne kemer takmadığı için de ceza keserken, tepki gösteren taksici, "Birisi orda bekliyor diye durup buyurun diyecek halim yok. Ne yapacağız, yolda birisi varsa buyurun mu diyeceğiz" dedi.

PATİNAJ ÇEKEREK GİTMEK İSTEDİ

İstanbul Üsküdar'da Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı sivil trafik ekipleri, öncelik hakkı bulunan yayalara yol vermeyen sürücülere yönelik drone ile denetim yaptı. Denetime takılan bir taksi, polis ekiplerine sinirlenerek aracına binip emniyet kemeri takmadan patinaj çekerek denetim alanından ayrıldı. Motosikletli ekipler tarafından yakalanan taksiciye 2 bin 353 lira ceza kesildi.

AÇIKLAMALARIYLA GÜLDÜRDÜ

Denetimde ceza kesilen taksi şoförü, "Böyle bir ceza yok, böyle ceza mı yazılır ağabey. Kimsenin yolda girdiği yok. Ben yolumda gidiyorum, birisi orada bekliyor diye durup buyurun diyecek halim yok. Ne yapacağız, yolda birisi varsa buyurun mu diyeceğiz. Kemerimi ehliyetimi alırken çıkarttım. Ben polis arkadaşları görmedim. Ben 2 bin lirayı 4 günde kazanıyorum. Moralim bozuldu" dedi.

Etiketler : istanbul taksi şoför ceza
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