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22 Kasım 2020 Pazar 19:16:00 - Güncelleme:23 Kasım 2020 Pazartesi 18:38:00

Pırasadan kemik kırıyor, şemsiyeden kanat çırpıyor!

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Ülkemizde sayıları bir elin parmağını geçmeyen Foley yani ses efekti sanatçılarından biri de Ali Ören.

Ülkemizde sayıları bir elin parmağını geçmeyen Foley yani ses efekti sanatçılarından Ali Ören, pırasadan kemik kırma, şemsiyeden kanat çırpma, kibrit kutusundan at koşma sesi çıkarak film ve dizilere efektlerle destek veriyor. Ali Ören, “Değişik ama emin olun ki çok zor bir iş" diyor.

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