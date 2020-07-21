Pınar'ın katilini bu görüntüler ele verdi! Zanlı adliyeye sevk edildi

Muğla’da 5 gün önce ortadan kaybolan ve ormanlık alanda vahşice katledilmiş cesedi bulunan üniversite öğrencisi Pınar Gültekin’in katilini bu görüntüler yakalattı.

Kayıp ihbarı üzerine araştırma başlayan polis ekipleri genç kızın eski erkek arkadaşı C.M.A.'yı gözaltına aldı. Evli ve bir çocuk babası olduğu öğrenilen katil zanlısı önce suçlamaları reddetti. Ardından bir benzin istasyondan 2 pet şişe ile benzin aldığı anlara ilişkin görüntüler izletilince zanlı suçunu itiraf etti.

Görüntülerle 2 pet şişe ile benzin aldığı görülen zanlının şişe içindeki suyu içtiği sakin tavırları dikkat çekti.

Genç kızın yakılan cesedi, ormanlık alandaki bir çöp bidonunda bulundu.

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİSİ PINAR GÜLTEKİN'İ ÖLDÜREN ZANLI ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Muğla'nın Ula ilçesinde 5 gün önce kaybolan ve cesedi ormanlı alanda bulunan üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'i öldüren zanlı geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi

Üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'i öldüren zanlı adliyeye sevk edildi

Muğla'nın Ula ilçesinde 5 gün önce kaybolan ve cesedi ormanlı alanda bulunan üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'i öldüren zanlı geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi