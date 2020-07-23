Cezaevi mahkumları Pınar Gültekin'in katili istemedi, cani tek kişilik hücreye konuldu
Kaynak: AA
Muğla'da öldürüldükten sonra yakılıp, bir varil içine konulmasının ardından üzerine beton dökülüp cesedi sarp bir araziye atılan Pınar Gültekin'in katil zanlısı Cemal Metin Avcı, tutuklu bulunduğu cezaevinde tek kişilik hücreye konuldu.
Muğla'da 16 Temmuz günü kendisinden haber alınamayan ve eski erkek arkadaşı Cemal Metin Avcı tarafından öldürülerek cesedi ormanlık alana atılan üniversite öğrencisi 27 yaşındaki Pınar Gültekin'in cenazesi Bitlis’in Hizan ilçesinde gözyaşları arasında toprağa verildi.
MAHKEMECE TUTUKLANARAK CEZAEVİNE TIKILDI
Muğla Akyaka’da öldürülen Pınar’ın katili Ceman Metin Avcı çıkarıldığı mahkeme sonrasında tutuklanarak Muğla E tipi cezaevine gönderildi.
MAHKUMLAR İSTEMEYİNCE TEK KİŞİLİK HÜCREYE KOYDULAR
Zanlı burada yerleştirildiği koğuşta mahkumlardan tepki gördüğü gerekçesiyle tek kişilik hücreye yerleştirildi.
- Cezaevi mahkumları Pınar Gültekin'in katili istemedi, cani tek kişilik hücreye konuldu
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