Pınar'ı canice öldürmüştü! Katil hakkında yeni gelişme
Ölümü ve öldürülme şekli tüm Türkiye'yi ayağa kaldıran Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi öğrencisi Pınar Gültekin'in katil zanlısı Cemal Metin Avcı, Afyon Yüksek Güvenlikli T Tipi Cezaevine nakledildi. Öte yandan, Cemal Metin Avcı'nın eşi E. A.'nın da önümüzdeki hafta içinde avukatı kanalı ile boşanma davası açmaya hazırlandığı öğrenildi.
Üniversite öğrencisi Pınar Gültekin’in katil zanlısı Cemal Metin Avcı, güvenlik nedeniyle Adalet Bakanlığı’nın talimatı ile Muğla E Tipi Ceza İnfaz Kurumundan Afyon Yüksek Güvenlikli T Tipi Ceza İnfaz Kurumu’na nakledildi.
Adalet Bakanlığı’nın talimatı doğrultusunda alınan karar sonrası Cemal Metin Avcı iki gün önce kaldığı Muğla E Tipi Ceza İnfaz Kurumu’ndan Afyon’a götürüldü. Avcı’nın güvenlik nedeniyle Afyon’a nakledildiği öğrenildi.
PINAR'IN KATİLİNE BOŞANMA DAVASI
Katil zanlısı Cemal Metin Avcı'nın, 1 çocuk annesi eşi Eda Avcı'nın ise pazartesi günü boşanma davası açacağı öğrenildi. Eda Avcı'nın Menteşe ilçesine bağlı Akbük Mahallesi'nde balıkçılık yapan Haluk Karagün, DHA muhabirine telefonda yaptığı açıklamada, "Bu olay kızımı ve bizi yıktı. Eda şu an sakinleştirici ilaçlarla ayakta duruyor. Avukatı aracılığıyla pazartesi günü Muğla Adliyesi'ne boşanma davası açacak. Söyleyecek söz bulamıyorum" dedi.
Eda Avcı'nın avukatı Doğukan Uzakgiden ise yaptığı yazılı açıklamada, "Yaşanan bu olaylardan dolayı takdir edersiniz ki müvekkilim büyük bir travma geçirmektedir. Kendisi de bu konuda mağdur durumdadır. Şu an psikolojik tedavi görmektedir. Malum şahıs ile tüm ilişkisinin kesilmesi ve müvekkilimin mağduriyetinin bir an önce giderilmesi için gerekli tüm hukuki işlemler devam etmektedir. Bu konuda toplumdan hassasiyet beklediğimizi, açıklamamız dışında, müvekkilimin mağduriyetine neden olabilecek her türlü paylaşım ve haberlere ilişkin yasal yollara başvuracağımızı, kamuoyuna bildiririz" dedi.
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