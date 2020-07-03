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03 Temmuz 2020 Cuma 17:09:00 - Güncelleme:03 Temmuz 2020 Cuma 17:09:00

'Pilav günü' sonrası 10 ev karantinaya alındı

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Eskişehir'de yeni tip corona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında 10 evde karantina uygulaması başlatıldı.

Yaklaşık 10 bin kişinin yaşadığı Odunpazarı ilçesine bağlı Huzur Mahallesi'nde oturan Afganistanlı aileler, bir bebeğin doğumu vesilesiyle kutlama yapmak için pilav günü düzenledi. Çok sayıda ailenin katıldığı buluşmanın ardından, günlük çeşitli işlerde çalışan Afganistan uyruklu bazı kişilerde corona virüs belirtileri ortaya çıktı.

15 KİŞİDE COVID-19 TESPİT EDİLDİ

Hastanede yapılan testlerde, pilav gününe katılan 15 kişide Covid-19 olduğu belirlendi. Testleri pozitif çıkanlar hastanelerde tedavi altına alındı.

10 EV KARANTİNADA

İl Sağlık Müdürlüğü ekiplerinin filyasyon çalışmasında, 6 sokaktaki 10 evde yaşayanların pozitif vakalarla temaslı olduğu belirlendi. Odunpazarı İlçe Hıfzıssıhha Kurulu, 10 ev için karantina kararı aldı. Eskişehir Emniyet Müdürlüğü ekipleri, karantinaya alınan evlerin girişlerini demir bariyer ve güvenlik şeridi ile kapattı.

Huzur Mahallesi Muhtarı Refik Özaydın, gazetecilere yaptığı açıklamada, corona virüsün toplu yenen yemekten sonra yayıldığını belirterek, şunları söyledi:

"Pozitif çıkanların çoğu hastanede. Diğerleri de ev karantinasında. Karantinadaki evler polis ekiplerince kontrol ediliyor. Devletimizin ilgisi çok büyük. Gece gündüz evlere erzak geliyor. Sağlık ekipleri sürekli yardımcı oluyor."

Ailelerin ihtiyaçları, 14 günlük karantina sürecinde Vefa Sosyal Destek Grubu ekiplerince karşılanacak.

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