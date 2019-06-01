Piknikte facia

Kahreden olay, önceki gün öğle saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hasan Akkaya, 15 yaşındaki kızı Sümeyye ve 9 yaşındaki oğlu Alperen’i de yanına alarak, piknik yapmak için Çiftalan köyü sahiline gitti. Hasan Akkaya ve çocukları burada piknik yapıp bir süre vakit geçirdikten sonra eve dönmeye karar verdi.

Haberi alan çocukların yakınları olay yerine akın etti.

BİR ANDA GÖZDEN KAYBOLDULAR

Baba Akkaya eşyaları toplarken, abla Sümeyye, kardeşi Alperen’le sahile inerek şortlarını yıkamak istedi. Bu sırada meydana gelen dev dalgalar kıyıdaki 2 kardeşi denize doğru sürükledi. Gözden kaybolan çocuklarını bulamayan Hasan Akkaya durumu hemen jandarma ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Sualtı Arama ve Kurtarma Timi, Eyüpsultan İlçe Jandarma Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri sevk edildi.

HASTANEDE KURTARILAMADI

Kısa sürede olay yerine sevk edilen ekipler, denize girerek 2 kardeşi aramaya başladı. Dev dalgalar nedeniyle güçlükle arama yapılan denizden ekipler, ilk olarak Alperen Akkaya’yı çıkardı. Kıyıya çıkarılan küçük çocuğa ilk müdahale bölgeye gelen sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapıldı. Ardından hastaneye kaldırılan küçük Alperen, doktorların tüm çabalarına karşın kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

YAKINLARI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Arama ve kurtarma çalışmalarına devam eden tim, bir süre sonra da Sümeyye Akkaya’nın cansız bedenine ulaştı. Küçük kızın kıyıda çalışmaları izleyen babası ve diğer yakınları acı haberle sinir krizleri geçirdi. Acılı aile çevredeki vatandaşlar ve sağlık ekiplerince güçlükle sakinleştirilirken, Sümeyye’nin cenazesi Adli Tıp morguna kaldırıldı.