VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde yaralanan asker baba ocağında
Merve Tuncel tarihe geçti
Pelosi'den Cumhuriyetçilere "FBI'ya yönelik söylemleri yumuşatın" çağrısı
Avrupa'daki orman yangınları en yoğun seviyeye ulaştı
DSÖ, maymun çiçeği varyantlarına yeni isim verdi
Trump'ın evini basan FBI'ın nükleer silahlarla ilgili belge aradığı iddia edildi
Bakan Soylu iddialara yanıt verdi: İftira sahiplerini özür dilemeye davet ediyorum
İsrail güçleri 7 Filistinliyi yaraladı
Bakan Kurum: Konut projesi sayesinde konut fiyatları ve kiralarda düşüş başladı
FBI ofisine girmeye çalışan saldırgan öldürüldü
Bakan Nebati: ÖTV konusu gündemimizde yoktur
Alman hükümeti enerji tasarrufu için yeni önlemler alacak
Tayvan, Patriot füzeleri için ABD ile anlaşma yaptı
Suriyeli muhaliflerden Türkiye ile güçlü dayanışma mesajı
MİT 'tepeden' çizik atıyor: 1 ayda 6 sözde yönetici etkisiz hale getirildi
İstanbul'da yakalanan bombalı eylem hazırlığındaki teröristin keşif görüntüleri ortaya çıktı
Hisarcıklıoğlu: Ara buluculuk merkezlerinin kurulmasıyla devrimsel bir adım atıldı
Emine Erdoğan: Milli Eğitim Bakanlığımız, Aile Okulu Projesi'ne aileyi güçlendirme motivasyonuyla ba...
Kadıköy'deki izinsiz gösterilere ilişkin 25 şüpheli hakkında iddianame hazırlandı
Hazine ve Maliye Bakanlığından dolandırıcılık uyarısı
SAHA EXPO, savunma sanayisi metaverse fuarı düzenleyecek
ABD'de ithalat ve ihracat fiyat endeksi temmuzda beklenenden fazla azaldı
YSK Başkanı Akkaya, sandık seçmen listelerinin oluşumunu anlattı
Antalya'da banka şubesi müdürü rehin alındı
12 Ağustos 2022 Cuma 23:32:00 - Güncelleme:12 Ağustos 2022 Cuma 23:32:00

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde yaralanan asker baba ocağında

Kaynak: AA

ABONE OL

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde mayın patlaması sonucu yaralanan Sözleşmeli Er Cengiz Yetiş, tedavisinin ardından Konya'daki baba ocağına geldi.

Ankara'daki Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesinde (GATA) tedavisi tamamlanan Yetiş, Ereğli ilçesindeki ailesinin yanına döndü.

Yetiş'i, ailesinin yanı sıra Belediye Başkanı Hüseyin Oprukçu, Kaymakam Elif Çakıcı, AK Parti İlçe Başkanı Zübeyir Dursun karşıladı.

Evinde dinlenmeye çekilen Yetiş, gazetecilere, Ankara'daki 17 günlük tedavisinin ardından taburcu edilip baba ocağına geri döndüğü için mutlu olduğunu söyledi.

Yetiş'in annesi Gülsüm Yetiş de oğlunun sağlık durumunun iyi olduğunu belirterek sağ salim eve dönmesinin mutluluğunu yaşadıklarını dile getirdi.

Etiketler : Pençe-Kilit Operasyonu Ankara mayın patlaması
Sefo enerjisi

Sefo enerjisi
Setlere dönüyor

Setlere dönüyor
41 kere maşallah

41 kere maşallah
Zayıflamak için cihaz taktı

Zayıflamak için cihaz taktı
Besteler Hatay'da

Besteler Hatay'da
70 konserli festival

70 konserli festival
Tarlada kağıt katlama sanatı

Tarlada kağıt katlama sanatı
Pastalı başlangıç

Pastalı başlangıç
Buruk kutlama

Buruk kutlama

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX
<<<<<<< Updated upstream >>>>>>> Stashed changes