VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
AB'nin doğal gaz planı yürürlükte
Hollanda'nın güney sahilinde orman yangını: Tatilciler tahliye edildi
Pençe-Kilit bölgesinde yaralanan asker şehit oldu
Giresun'da lunaparktaki tren raydan çıktı: 1'i ağır 4 yaralı
ABD'nin New Mexico eyaletindeki Müslüman cinayetlerinin baş şüphelisi yakalandı
Başkan Erdoğan, Aliyev ile görüştü
Meksika'da Howard Kasırgası alarmı
'Türkiye'nin Ukrayna tahılı için çabalarını takdirle karşılıyoruz'
Başkan Erdoğan, Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde incelemelerde bulundu
Ankara Valiliği'nden kuvvetli sağanak uyarısı
Başkan Erdoğan, bir çok ülkenin liderleriyle buluştu
Rus şirketi Avrupa'ya 'Ukrayna üzerinden' petrol sevkiyatını durdurdu
ABD'li çip üreticisi Micron'dan 40 milyar dolarlık yatırım
KPSS merkezi tercihlerinin güncellenme tarihleri belli oldu
Kartal Cemevi başkanına saldırıda 4 kişi tutuklandı
Konya'da boya fabrikasında yangın
ABD'nin 4 eyaletinde bugün ön seçimler yapılıyor
Rusya'dan Almanya'ya 'saygısızlık' notası!
Telefon dinleme olayının soruşturulması çağrısı
Abdülhamid Han sondaj gemisi 7 Ekim'e kadar Doğu Akdeniz'de
Avrupa'ya doğal gaz ihracatı 40 yılın en düşük seviyesinde
İsrail, havalimanlarından birini Türkiye'ye seyahat etmek isteyen Batı Şeria'daki Filistinlilere açı...
Ukrayna'dan gelen iki gemide denetim yapıldı
İstanbul için yağışlı hava uyarısı
10 Ağustos 2022 Çarşamba 00:30:00 - Güncelleme:10 Ağustos 2022 Çarşamba 00:30:00

Pençe-Kilit bölgesinde yaralanan asker şehit oldu

Kaynak: AA

ABONE OL

Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde 6 Ağustos'ta EYP'nin patlaması sonucu yaralanan İs.Uzman Onbaşı Mustafa Demir, tedavi gördüğü hastanede şehit oldu.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde 6 Ağustos'ta bölücü terör örgütü mensuplarınca yerleştirilen EYP'nin patlaması sonucu yaralanan ve sevk edildiği Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavisi devam eden İs.Uzman Onbaşı Mustafa Demir, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

Açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" ifadesine yer verildi.

Etiketler : Milli Savunma Bakanlığı Pençe-Kilit şehit haberi
Kansere yakalandı

Kansere yakalandı
Sevgiliye Süpermen benzetmesi

Sevgiliye Süpermen benzetmesi
Konserimize ailecek gidiyoruz

Konserimize ailecek gidiyoruz
Harbiye korosu

Harbiye korosu
Festival başlıyor

Festival başlıyor
Kadırgalı'ya ağır hakaret!

Kadırgalı'ya ağır hakaret!
Düğün sonrası sete çıkacak

Düğün sonrası sete çıkacak
Yeni tekli yolda

Yeni tekli yolda
Kahve tanışması

Kahve tanışması

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX
<<<<<<< Updated upstream ======= >>>>>>> Stashed changes