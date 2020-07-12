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12 Temmuz 2020 Pazar 22:37:00 - Güncelleme:12 Temmuz 2020 Pazar 22:51:00

Pençe-Kaplan Operasyonu'nda 1 askerimiz şehit oldu

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Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kaplan Operasyonu bölgesinde, teröristlerle çıkan çatışmada bir askerin şehit olduğunu bildirdi. Çatışmada ayrıca bölücü terör örgütü mensubu 3 terörist etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, operasyon bölgesindeki çatışmada yaralanan ve hemen hastaneye kaldırılan askerin, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit düştüğü belirtildi.

Çatışmada bölücü terör örgütü mensubu 3 teröristin de etkisiz hale getirildiğine işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz."

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