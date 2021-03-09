  • BIST
    1549.15
  • Dolar
    7,6550
  • Euro
    9,1030
  • Altın
    421,5080
İstanbul
3 / 11
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Bakan Akar duyurdu! 25 terörist etkisiz hale getirildi
Başkan Erdoğan'dan Erol Kohen'e başsağlığı mesajı
Rusya ile Çin ayda ortak istasyon kuracak
Dünya genelinde Kovid-19 kaynaklı ölümler 3 haftadır düşüyor
Hasan Basri Yalçın 10 Mart Çarşamba gününden itibaren 24 TV'de: Brifing Odası
"Sen ne menem bir siyasi fırıldaksın?"
AK Parti'nin 7. Olağan Büyük Kongresi'nin gündemi belli oldu
Hisar'dan büyük başarı
CHP formülü buldu!
Bakan Soylu son dakika olarak duyurdu: Ele geçirdik...
Bu yıl Hac ibadeti olacak mı? Diyanet İşleri Başkanlığı açıkladı
Şubat ayı Nakdi Ücret Desteği ödemeleri bugün başlıyor
Türkiye enerjide sınıf atlamaya devam ediyor
İmamoğlu attığı tweetle ittifakı böldü, HDP'yi sevindirdi
Lübnan'da Türkiye'yi temsil edecek
Yok böyle hayranlık
Geleceğin güçlü kadınlarına destek
Otizmli çocuklar boyama kursuyla sosyalleşti
Bu mantar sadece Türkiye'de yetişiyor
Hatalı basım 50 lirayı satıyor
Murat'ın yüzü "epilepsi pili" ile güldü
Pelikan Yaşar'ın vefası
Yaren Leylek, Adem amcayla buluştu
Çevreci film
09 Mart 2021 Salı 17:50:00 - Güncelleme:09 Mart 2021 Salı 17:50:00

Pelikan Yaşar'ın vefası

ABONE OL

Aydın Söke'de balıkçı Ahmet Sıvacı, 3 yıl önce balık tutmak için açıldığı denizde yaralı bir tepeli pelikan yavrusu buldu.

Aydın Söke'de balıkçı Ahmet Sıvacı, 3 yıl önce balık tutmak için açıldığı denizde yaralı bir tepeli pelikan yavrusu buldu. Ağlara takılan kuşu kıyıya çıkartan Sıvacı, onu veteriner hekime götürdü. 2 ameliyat geçiren ve yaşamaz denilen pelikana 'Yaşar' adını vererek onu iyileştirdi. Pelikan, göçmen kuş olmasına rağmen, her mevsim restoranın kıyısında vakit geçirmeye başladı. Şimdi Sıvacı ile deniz kıyısında yürüyüş yapan Yaşar görenleri şaşırtıyor.

Etiketler : aydın ahmet sıvacı pelikan
Test olmaktan bıktık

Test olmaktan bıktık
Yeni şarkı geliyor

Yeni şarkı geliyor
Zeynep kendi yolunda

Zeynep kendi yolunda
10 kilometrelik yürüyüş

10 kilometrelik yürüyüş
Artık kendi kanalı var

Artık kendi kanalı var
Pandemi düğün erteletti Eylül'de evleniyor

Pandemi düğün erteletti Eylül'de evleniyor
‘Ben Vardım' aslında!

‘Ben Vardım' aslında!
İbo'dan destek

İbo'dan destek
Ünlü oyuncunun otomobilinde uyuşturucu bulundu

Ünlü oyuncunun otomobilinde uyuşturucu bulundu

EN ÇOK OKUNAN HABERLER