Pelikan Yaşar'ın vefası

Aydın Söke'de balıkçı Ahmet Sıvacı, 3 yıl önce balık tutmak için açıldığı denizde yaralı bir tepeli pelikan yavrusu buldu. Ağlara takılan kuşu kıyıya çıkartan Sıvacı, onu veteriner hekime götürdü. 2 ameliyat geçiren ve yaşamaz denilen pelikana 'Yaşar' adını vererek onu iyileştirdi. Pelikan, göçmen kuş olmasına rağmen, her mevsim restoranın kıyısında vakit geçirmeye başladı. Şimdi Sıvacı ile deniz kıyısında yürüyüş yapan Yaşar görenleri şaşırtıyor.

