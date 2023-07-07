Pedallı kök hücre yolculuğu

Oğlunu beyin tümöründen kaybeden Kemal Yücel, kök hücre nakli ve organ bağışına dikkat çekmek için yollarda!

Çanakkale'de yaşayan Kemal Yücel, 10 yıl önce oğlu Ali Utku Yücel'i beyin tümöründen kaybetti. Kemal Yücel, kök hücre nakli ve organ bağışına dikkat çekmek için 'her pedal bir umut olsun' sloganıyla bisikleti ile 35 ilden geçerek, 7 bin kilometre pedal çevirecek.

45 yaşındaki Kemal Yücel, "Bilindiği üzere lösemi hastası çocuklarımızın hayata tutunması için ilik nakline ihtiyaç var. İnsanlara sadece kan verme yöntemi ile nakil bekleyen lösemi hastası bir çocuğun hayatını kurtarabileceklerini anlatıyorum, şehir şehir geziyorum" dedi.