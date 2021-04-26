Pedalı iyiliğe çeviriyorlar

Yurtta pişen yemekleri her gün bisikletleriyle ihtiyaç sahiplerine taşıyan gençler, onlarla sohbet edip dertlerine de ortak oluyor.

YEMEKHANEDE PİŞENLER DAĞITILIYOR

Sinop'ta Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı Kredi ve Yurtlar Kurumu'na ait yurtlarda kalan bir grup öğrenci, Ramazan ayında iyilik harekatı başlattı. 'Kimse aç kalmasın' düşüncesiyle yola çıkan üniversiteli gençler yurt yemekhanelerinde pişirilen yemekleri gönüllü olarak bisikletleriyle ihtiyaç sahibi kişilere taşıyor.

HAYIRSEVERLERDEN ERZAK YARDIMI

Her gün ortalama 7 aileyi ziyaret eden öğrenciler, gittikleri evlerde vatandaşlarla sohbet ederek sıkıntılarını dinleyip, ziyaret ettikleri kişilerin hüzün ve mutluluklarına ortak oluyor. Bunun yanı sıra yine kendi çabalarıyla hayırsever vatandaşlar tarafından temin edilen ramazan kolilerini de ilgili ailelere ulaştırıyorlar.

Öğrencilerden Hilal Ecem Demirbağ "Teyzelerimiz, amcalarımızın mutlu olduklarını görmek bizi de mutlu ediyor. Onların dualarında yer almak bizim için çok önemli. Bizlere sık sık dua ediyorlar" dedi.

Öğrenci İrem Arslan, "Bize bazen dertlerini, bazen de mutluluklarını anlatıyorlar. Yemeklerini verdikten sonra varsa farklı işleri onlara da yardımcı olmaya çalışıyoruz. Bu bize huzur veriyor" diye konuştu.