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12 Ocak 2022 Çarşamba 17:30:00 - Güncelleme:12 Ocak 2022 Çarşamba 17:30:00

Pazarcı Hacer 44 yaşında üniversiteli oldu

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Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa İlçesi'nde yaşayan 2 çocuk annesi Hacer Kester, hayalini kurduğu üniversiteyi 44 yaşında kazandı.

Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa İlçesi'nde yaşayan 2 çocuk annesi Hacer Kester, hayalini kurduğu üniversiteyi 44 yaşında kazandı. Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Çocuk Gelişim Bölümü ikinci sınıf öğrencisi Kester, "Her çarşamba pazar yerinde tezgah açıp kadın kıyafetleri ve yazma satıyorum. Küçükken okuyamadım eşimin desteğiyle şimdi bu hayalimi gerçekleştiriyorum" dedi.

Şu an 2. sınıfta okuduğunu söyleyen Kester, "Bir taraftan da üniversiteyi bitirmeye çalışıyorum. Okumayı çok istediğim için arada onu da götürüyorum. Bu kadar tempoyu seviyorum. İnsanlara faydalı olmayı seviyorum. İki çocuğum var kızım üniversiteyi bitirdi. Oğlum lisede okuyor. Onlarla birlikte ben de okuyorum. Eşim üçümüzü birden okutuyor. Kadınlara mesajım, okumak isteyen hayallerinin peşinden gitsin." ifadesini kullandı.

Arif Kester eşinin çalışmayı sevdiğini belirterek, "Ben de ona destek oluyorum. Liseyi bitirdi. Şimdi üniversiteyi kazandı. Üniversite okuyor, aynı zamanda ehliyet de alıyor. 3 öğrencim var şu an. Sıkıştığımda bana da yardımcı oluyor. Bir erkeğin yaptığı işi bile yapıyor." dedi.

Etiketler : Pazarcı Hacer Arif Kester Afyonkarahisar Sinanpaşa İlçesi
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