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28 Ocak 2021 Perşembe 21:07:00 - Güncelleme:29 Ocak 2021 Cuma 07:43:00

Pazar tezgahında 'vasiyet' nöbeti

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Konya'da 40 yıldır esnaflık yapan 70 yaşındaki Nazife Akkaş, ilerleyen yaşına rağmen 11 yıl önce kaybettiği hayat arkadaşının vasiyetini yerine getirebilmek için halk arasında "Kadınlar Pazarı" olarak bilinen çarşıda her gün tezgah açıyor.

Nazife Nine, kocasının ölmeden önce "ekmek teknemizi kör koyma" vasiyetini yerine getirebilmek için tezgahını kapatmayacağını söylüyor.

Hayat arkadaşına kavuşacağı günü beklediğini ifade eden Akkaş, ömrünün geri kalanını eşinin vasiyetine adadığını söyledi. Akkaş, "Rahmetlim ölmeden önce bana, 'Bu zamana kadar beraber çalıştık. Ekmek teknemizi kör koyma. Naçar kalıp, umudun kesilinceye kadar çalıştır.' dedi. Ben de rahmetlimin vasiyeti için çalışıyorum." diye konuştu. Salgın nedeniyle alınan tedbirlerde belirli saatlerde tezgahının başında olduğunu aktaran Akkaş, işleri daha çok oğlunun takip ettiğini kaydetti.

Dünya hayatını, çocukların evcilik oyununa benzeten Akkaş, "Hayat arkadaşımla pazarda geçirdiğim yılların hatıralarıyla yaşıyorum. Pazarda oturduğu, gezdiği, durduğu yerleri düşünerek akşamı yapıyorum. Hiçbir şeyim olmasaydı, bir ekmeğim olsaydı da keşke rahmetlim yanımda sağ olsaydı. Dünyada çok mutlu geçinmiştik. Onun ömrü benden kısaymış." dedi.

Etiketler : Kadınlar Pazarı Nazife Akkaş vasiyet
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