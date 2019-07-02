Patrona domuz bağlı işkence

Menteşe ilçesinde küçükbaş hayvan üreticiliği yapan Ramazan Bulut, sürüsüne bakması için bir arkadaşının tavsiyesi üzerine 2 genci işe aldı. İddiaya göre işe başlayan gençler, 4 gün sonra Bulut'u çiftlik evinde domuz bağıyla bağladıktan sonra ahıra kapattı.

ÖLÜMLE TEHDİT ETTİLER

Burada patronlarının kimlik bilgilerini alarak hesaplarını kontrol eden zanlılar, para olmadığını görünce Bulut’a işkence etti. Daha sonra da aynı gün hayvan satışından kazandığı 80 lirasını alarak Ramazan Bulut’u aracına bindirip başına tüfek dayayarak, kendilerini Bodrum’a bıraktırdı. Polise gitmesi durumunda da kendisini öldüreceklerini söyleyerek kayıplara karıştı.