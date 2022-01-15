Patron zorbalığı: İşçiyi üzeri kirli diye bagajda taşıdı

İnşaat firması sahibi, inşaatta çalışan işçiye aldığı ayakkabı küçük gelince onu yapı markete götürmek istedi. Marketin önüne gelindiğinde ön ya da arka koltuk yerine açılan bagajdan inen işçiyi görenler gözlerine inanamadı.



Bagajdan inip yapı markete giren ve ayakkabısını değiştiren işçi, tekrar bagaja bindi ve kapısı bir vatandaşın yardımıyla kapatıldı. Görenler duruma tepki gösterirken patron ise işçiyi zorlamadığını, üzeri kirli olduğu için kendisinin bagajda gitmek istediğini iddia etti.