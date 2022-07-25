Tariften yoruldu tabela koydu... Google harita gibi simitçi!

İstanbul'da bir simitçi, her gün gelen yüzlerce adres tarifi sorusundan sıkıldı. Çareyi bölgedeki tüm adreslerin yazılı olduğu tabelayı yaptırmakta buldu.

AYNI YERDE 14 YILDIR ÇALIŞIYOR

Kozyatağı metro çıkışında 14 senedir simitçilik yapan Özkan Aydoğdu, yoğun saatlerde adres tarif etmekten kendi işini yapamaz hale geldi. Adres tarifinden yorulan simitçi Özkan Aydoğdu adres tarifi listesi tasarladı ve rahatladı.

PLAZA, BANKA NE ARARSAN VAR!

Sabah saatleri özellikle çok yoğun olduğunu söyleyen Aydoğdu, "Sorulardan işimi yapamaz hale gelmiştim. Güzel bir şey oldu Kozyatağı'ndaki bütün alışveriş merkezleri, iş merkezleri, plazalar, bankalar hepsi burada mevcut" dedi.

103 FARKLI ADRES



YER ALIYOR

İş merkezleri, hastaneler, bankalar gibi 7 başlığın yer aldığı tarif listesinde 103 farklı adres tarifi yer alıyor.

'KARŞIYA NASIL



GEÇERİM?'

Listenin başında en çok sorulan iki soru ve cevabı yer alıyor: "Karşıya nasıl geçerim ve otobüs durakları nerede?"