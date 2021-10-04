04 Ekim 2021 Pazartesi 17:30:00 - Güncelleme:04 Ekim 2021 Pazartesi 17:30:00
Patlak… Boji, bu sefer vapurda İstanbul turuna devam ediyor!
İstanbul'da birçok toplu ulaşım aracında dolaşmasıyla ünlenen Boji, GPS sayesinde adım adım takip ediliyor.
İstanbul'da birçok toplu ulaşım aracında dolaşmasıyla ünlenen Boji, GPS sayesinde adım adım takip ediliyor. Günde en az 30 kilometre toplu taşıma araçlarında gezdiği belirlenen Boji dün de vapurda görüldü. Günde en az 30 kilometre gezen Boji, metrobüs, metro ve otobüsün yanı sıra vapur da kullanıyor.