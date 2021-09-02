Patlak… 1720 çocuğun mutluluğu Başlık… Portatif havuzda yüzme öğrendiler

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından çocuk ve gençlerin yüzme öğrenmelerini sağlamak amacıyla hayata geçirilen "Yüzme Bilmeyen Kalmasın" projesi, Mardin'in Kızıltepe ilçesinde de hayata geçirildi. Bir okulun bahçesine kurulan portatif havuz sayesinde 1720 çocuk yüzme öğrenmenin mutluluğunu yaşadı.