VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
ABD basını: Afganların 20 bini ABD'de, 40 bini ülke dışında
Ömer Çelik: Türkiye'nin bir göçmen daha alacak durumu yoktur
Çavuşoğlu'ndan AB'ye çok net 'Göçmen Mutabakatı' mesajı
3600 ek gösterge ne zaman çıkacak?
THK'nın uçaklarını TUSAŞ tamir edecek!
Şanlıurfa'da TÜGVA ortaokul yaz okulu kapanış programı fırtınası esti
"Dipteki zararları da çok ciddi olacak"
Katar'dan kritik Türkiye açıklaması
Konut kiraları cep yakıyor
Türkiye'nin de yer aldığı toplantıda dikkat çeken detay!
AYM'den flaş HDP kararı!
İmzalar atıldı! Kazakistan Airbus A400M satın alacak
Yeni bir cumhuriyet rekorunu kırmayı başardık!
İsrail analizi dikkat çekti: Bennett'e istediğini vermedi İsrail analizi dikkat çekti: Bennett'e ist...
Yaşar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Selim Yaşar hayatını kaybetti
Yeni uçuş eğitim yılı başladı! Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar kokpitte
Selçuk Bayraktar paylaştı! İşte Akıncı TİHA'nın sırrı
Dev projede kilit aşamaya geçildi!
Selçuk Bayraktar ve ekibi TİHA başarısını böyle kutladı
Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısına sürpriz katılım
Dünyanın gözü Afganistan'da! Taliban yeni hükûmetini ilan etmeye hazırlanıyor
Tüm projeleri Türkiye ile yapmak istiyoruz
Komşuda büyük panik! Bombalar gözlerini korkuttu!
Sıcaklıklar düşüyor, kuvvetli yağış geliyor
02 Eylül 2021 Perşembe 18:00:00 - Güncelleme:02 Eylül 2021 Perşembe 18:00:00

Patlak… 1720 çocuğun mutluluğu Başlık… Portatif havuzda yüzme öğrendiler

ABONE OL

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından çocuk ve gençlerin yüzme öğrenmelerini sağlamak amacıyla hayata geçirilen "Yüzme Bilmeyen Kalmasın" projesi, Mardin'in Kızıltepe ilçesinde de hayata geçirildi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından çocuk ve gençlerin yüzme öğrenmelerini sağlamak amacıyla hayata geçirilen "Yüzme Bilmeyen Kalmasın" projesi, Mardin'in Kızıltepe ilçesinde de hayata geçirildi. Bir okulun bahçesine kurulan portatif havuz sayesinde 1720 çocuk yüzme öğrenmenin mutluluğunu yaşadı.

Etiketler : Gençlik ve Spor Bakanlığı Yüzme Bilmeyen Kalmasın Mardin
Köşkte açılış

Köşkte açılış
Yalın'dan 3'te 3!

Yalın'dan 3'te 3!
Anka'ya James Bond imzası

Anka'ya James Bond imzası
Merve gitti Deniz geldi

Merve gitti Deniz geldi
Aslı Gönül 22 yaşında

Aslı Gönül 22 yaşında
Tiyatroyla dönüyor

Tiyatroyla dönüyor
Bodrum'dan İstanbul gecelerine

Bodrum'dan İstanbul gecelerine
Aşure dostluğu

Aşure dostluğu
Kırmızı beyaz konser

Kırmızı beyaz konser

EN ÇOK OKUNAN HABERLER