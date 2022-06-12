VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi
En fazla madalyayı Türk sporcular aldı!
Toprak Razgatlıoğlu, İtalya'da ikinci olarak podyumda
Mete Gazoz Avrupa 3'ncüsü!
Milli motosikletçi Can Öncü, İtalya'da 5. oldu
Ankara Valisi Şahin'den selde kaybolan kişiye ilişkin açıklama
Ulusal yeşil sertifika sistemiyle binalar belgelenecek
TSK'ya yeni teslimat! İsmail Demir görüntüleri paylaştı
Türkiye dengeleri değiştirecek!
Dünyadaki nadir güçlerden biriyiz!
Rusya böyle duyurdu: Hepsi yok edildi
Yunan vekilden itiraf: Tarihten ders almalıyız
Putin görevi bırakabilir! Tarih verildi
Eren Abluka-2 Operasyonu'nda 4 terörist etkisiz hale getirildi
İstanbul'da sağanak etkili oluyor
Okullarda 17 Haziran'da yaz tatili için son ders zili çalacak
Fransa'da halk genel seçimin ilk turu için sandık başına gitti
Tatlar Deresi'nde sele kapılan kişiyi arama çalışmaları devam ediyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailelerine başsağlığı mesajı
Eskişehir'de motosikletli 112 ekipleri ortalama 3 dakikada vakaya ulaşıyor
Plaka Tanıma Sistemi ile 9 bin 278 araçla ilgili adli ve idari işlem yapıldı
İran Dışişleri Bakanı ile BM Genel Sekreteri 'yaptırımlar ve nükleer müzakereleri' görüştü
Ukrayna'daki Harkiv Sanatoryumu, savaşta evlerini kaybedenler için sığınağa dönüştü
Afrikalı albinolar 'beyaz' bir gelecek ümidiyle yaşıyor
12 Haziran 2022 Pazar 16:00:00 - Güncelleme:12 Haziran 2022 Pazar 16:00:00

Patika yollarda şampiyonluk teri

ABONE OL

Türkiye Atletizm Federasyonunca organize edilen İshak Paşa Sarayı Türkiye Dağ Koşusu Şampiyonası, Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde yapıldı.

Türkiye Atletizm Federasyonunca organize edilen İshak Paşa Sarayı Türkiye Dağ Koşusu Şampiyonası, Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde yapıldı. 24 ilden 300 sporcunun katılımıyla yapılan yarışta sporcular sıcak havada zorlu patika yollarda derece elde etmek için ter döktü.

Yarışmaların ardından saray avlusunda düzenlenen ödül töreninde konuşan Doğubayazıt Kaymakam Vekili ve Taşlıçay Kaymakamı Adem Topaca, bu tarz organizasyonların bölgenin tanıtımı için önemli olduğunu söyledi.

Türkiye Atletizm Federasyonu yetkilisi Muzaffer Karadeniz de her zaman gençlerin yanında olduklarını ifade etti.

İlçedeki iş insanı Barış Çoktin'in sponsor olduğu organizasyonda, kategorilerinde birinci olan sporculara 7 bin, ikincilere 5 bin, üçüncülere 3 bin, dördüncülere 2 bin ve beşincilere de bin liralık hediye çekleri verildi.

Programa Doğubayazıt Belediye Başkanı Yıldız Acar, ilçe protokolu ve vatandaşlar da katıldı.

Yarışmalarda dereceye girenler şöyle:

- Büyük kadınlar:

1. Bahar Atalay

2. Gizem Nur Keskin

3. Selma Çakmak

- Büyük erkekler:

1. Saffet Elkatmış

2. Abdullah Çakır

3. Hakan Buğanlı

- 20 Yaş altı kadınlar:

1. Merve Karakaya

2. Yağmur Avinçli

3. Dilan Çukurçam

- 20 yaş altı erkekler:

1. Mervan Haykır

2. Ali Demir

3. Metin Uysal


Etiketler : Patika yollarda şampiyonluk teri Türkiye Atletizm Federasyonu İshak Paşa Sarayı
Destansı ticaret

Destansı ticaret
Gözlerden uzakta mutlu

Gözlerden uzakta mutlu
Düğünümüz İstanbul'da olacak

Düğünümüz İstanbul'da olacak
Alina 1 yaşında!

Alina 1 yaşında!
Serenayca yaparım

Serenayca yaparım
Keyifler yerinde

Keyifler yerinde
Merve Kaptan

Merve Kaptan
50 bin liralık kombin

50 bin liralık kombin
Aşkın ilk karesi

Aşkın ilk karesi

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX