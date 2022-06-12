Patika yollarda şampiyonluk teri

Türkiye Atletizm Federasyonunca organize edilen İshak Paşa Sarayı Türkiye Dağ Koşusu Şampiyonası, Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde yapıldı. 24 ilden 300 sporcunun katılımıyla yapılan yarışta sporcular sıcak havada zorlu patika yollarda derece elde etmek için ter döktü.



Yarışmaların ardından saray avlusunda düzenlenen ödül töreninde konuşan Doğubayazıt Kaymakam Vekili ve Taşlıçay Kaymakamı Adem Topaca, bu tarz organizasyonların bölgenin tanıtımı için önemli olduğunu söyledi.

Türkiye Atletizm Federasyonu yetkilisi Muzaffer Karadeniz de her zaman gençlerin yanında olduklarını ifade etti.

İlçedeki iş insanı Barış Çoktin'in sponsor olduğu organizasyonda, kategorilerinde birinci olan sporculara 7 bin, ikincilere 5 bin, üçüncülere 3 bin, dördüncülere 2 bin ve beşincilere de bin liralık hediye çekleri verildi.

Programa Doğubayazıt Belediye Başkanı Yıldız Acar, ilçe protokolu ve vatandaşlar da katıldı.

Yarışmalarda dereceye girenler şöyle:

- Büyük kadınlar:

1. Bahar Atalay

2. Gizem Nur Keskin

3. Selma Çakmak

- Büyük erkekler:

1. Saffet Elkatmış

2. Abdullah Çakır

3. Hakan Buğanlı

- 20 Yaş altı kadınlar:

1. Merve Karakaya

2. Yağmur Avinçli

3. Dilan Çukurçam

- 20 yaş altı erkekler:

1. Mervan Haykır

2. Ali Demir

3. Metin Uysal



