Patenli gençlerin tehlikeli yolculuğu hayrete düşürdü

Olay, Karaman Mersin Çevre Yolu üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, karayolunun kenarında elektrikli bisiklete binen iki kişinin arkasında birbirlerine tutunarak giden üç patenli genci görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Bir araç içerisinden cep telefonu ile çekilen patenli gençlerin görüntüleri hayrete düşürdü. Otomobil gençlerin yanından giderken, gençler hiç sağına soluna bakmadan yolculuklarına devam etti.

(İHA)