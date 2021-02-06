Muş'un Bulanık ilçesine bağlı Söğütlü köyünde yaşayan Yusuf Bulakçı (24), komşularının çocuğunun pastanın tadını bile bilmediğini söylemesinden çok etkilendi. Çocuklar için bir şeyler yapmak isteyen Bulakçı, biriktirdiği parayla çocuklara pasta ikram etme kararı aldı.

MONT VE BOT DA DAĞITIYOR

Ailesinin de destek verdiği Bulakçı, 'Pasta yemeyen çocuk kalmasın' sloganıyla çıktığı yılda 1 yılda ilçe merkezi ve köylerde 500'den fazla çocuğa pasta ikram etti. Yoğun kış şartlarında pasta ikramını sürdüren Bulakçı, ihtiyaç sahibi çocuklara da bot ve mont hediye etti.

Yusuf Bulakçı, "Koronavirüs nedeniyle okulların kapalı olmasından dolayı köylerde ev ev gezerek, çocuklarla bir araya geliyorum. Çocuklara pasta ikramında bulunarak, oyuncak, çikolata, bot ve mont dağıtımı da yapıyorum. Amacım çocuklara ilham olup, farkındalık oluşturmak" dedi.