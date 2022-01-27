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27 Ocak 2022 Perşembe 18:00:00 - Güncelleme:27 Ocak 2022 Perşembe 18:00:00

Parmak bebeğe kalp ameliyatı

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Sivas'ta 800 gram olarak dünyaya gelen prematüre bebeğe Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde kalp ameliyatı yapıldı. Sivas'ta 26 haftalık doğan Derin bebek, sağlığına kavuştu.

Sivas'ta 800 gram olarak dünyaya gelen prematüre bebeğe Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde kalp ameliyatı yapıldı. Sivas'ta 26 haftalık doğan Derin bebek, sağlığına kavuştu.

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan SCÜ Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Ömer Tamer Doğan, Sivas'ta bir ilke imza attıklarını belirterek, "Türkiye'de dahi nadir gerçekleştirilen bir ameliyat hastanemizde çok başarılı bir şekilde yapıldı. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Hastanesi olarak bu tür ameliyatları yapma imkânına ve teknik donanıma sahibiz. Bundan sonra da bu tür ameliyatları gerçekleştirmeye devam edeceğiz inşallah. Ben bu ameliyatı gerçekleştiren Vural hocama, Fatih hocama ve ameliyat sonrasında bebeğin bakımını üstlenen Yenidoğan Ünitesi ekibine çok teşekkür ediyorum" dedi.

Bir gün sonra ortaya çıktı

SCÜ Sağlık Hizmetleri Kalp-Damar Cerrahisi Ana Bilim Dalı öğretim üyelerinden Vural Polat, bebekteki rahatsızlığın doğumdan bir gün sonra ortaya çıktığını belirterek, doğum öncesi her bebekte kalpten çıkan iki büyük atardamar arasında bir ara damarın olduğunu ve doğumdan sonraki günlerde bu damarın kendiliğinden kapandığını fakat bazı bebeklerde doğumdan sonra da kapanmayıp açık kaldığını, buna da Patent Duktus Arteriosus (PDA) dediklerini ifade etti. Polat, "PDA'sı kapanmayan bebeğimizi yatak başı bir operasyonla ameliyat ettik. Yenidoğan Ünitesi'nde küçük bir ameliyathane ortamı oluşturduk ve hastanemizde ilk defa bu ameliyatı yapmış olduk. İnşallah bundan sonra da bu tür sıkıntısı olan bebeklerimize yardımcı olmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

BEBEK 50 GÜN İZLENDİ

SCÜ Sağlık Hizmetleri Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi öğretim üyelerinden Fatih Kılıçbay da, Derin bebeği yaklaşık 50 gündür izlediklerini ama bir türlü solunum cihazından ayıramadıklarını kaydederek, "Bebeğimizin ana atardamardaki açıklık devam ettiği için cerrahi müdahaleyle kapatmaya karar verdik. Vural hocamız yatak başında yaptığı operasyonla başarılı bir şekilde kapattı. Bize ve ekibimize destek veren başta başhekimimiz olmak üzere herkese teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Etiketler : Parmak bebeğe kalp ameliyatı kalp ameliyatı SCÜ Sağlık Hizmetleri Derin bebek
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