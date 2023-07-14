Parkurda hayallerinin peşinden koşuyorlar

Adana Kozan Gençlik ve Spor Müdürlüğü, Milli Eğitim Müdürlüğü ve Halk Eğitim Merkezi iş birliği ile Osmangazi İmam Hatip Lisesi Spor Salonu ve ilçe stadyumunda polislikten, ormancılığa kadar bir çok sınavda başarılı olmak isteyen yaklaşık 300 genç, kendileri için hazırlanan parkurlarda saniyelerle yarışarak hazırlanıyor. Hayallerindeki meslek çalışan gençler büyük bir özveri ile antrenmanlarını tamamlayarak, zaman zaman açılan alımlara hazır olmak için mücadele ediyor.

