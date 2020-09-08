08 Eylül 2020 Salı 01:01:00 - Güncelleme:08 Eylül 2020 Salı 01:01:00
Park halindeyken alev aldı, kullanılamaz hale geldi
Kocaeli'nin Körfez ilçesinde park halindeki minibüs bir anda alev aldı. İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında minibüs, kullanılamaz hale geldi.
Kocaeli D-100 yolu Güney Mahallesi’nde park halindeki minibüste akşam saatlerinde bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Yangını görenler durumu itfaiyeye haber verdi.
Olay yerine giden itfaiye ekipleri yangını söndürdü.
Yangında minibüs kullanılamaz hale geldi.
- Park halindeyken alev aldı, kullanılamaz hale geldi
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