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12 Kasım 2021 Cuma 16:30:00 - Güncelleme:12 Kasım 2021 Cuma 16:30:00

Para üstüyle kedileri doyuruyor

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İzmir'de taksi şoförü Mümin Aydın, müşterilerinin taksideki "mama kutusu"na bıraktığı parayla yaklaşık 20 kediyi besliyor.

İzmir'de taksi şoförü Mümin Aydın, müşterilerinin taksideki "mama kutusu"na bıraktığı parayla yaklaşık 20 kediyi besliyor. 25 yıldır taksicilik yapan Aydın, "Para üstü almak istemeyen müşterilerimize 'bu parayla akşam kedilerimiz sizden yemek yiyecek' diyorum. Mama kutusunu uzatıyorum, kendileri atıyor. Gün içerisinde 10-15 lira birikiyor" dedi.

Etiketler : Para üstüyle kedileri doyuruyor Mümin Aydın İzmir mama kutusu
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