Para üstüyle kedileri doyuruyor
İzmir'de taksi şoförü Mümin Aydın, müşterilerinin taksideki "mama kutusu"na bıraktığı parayla yaklaşık 20 kediyi besliyor.
İzmir'de taksi şoförü Mümin Aydın, müşterilerinin taksideki "mama kutusu"na bıraktığı parayla yaklaşık 20 kediyi besliyor. 25 yıldır taksicilik yapan Aydın, "Para üstü almak istemeyen müşterilerimize 'bu parayla akşam kedilerimiz sizden yemek yiyecek' diyorum. Mama kutusunu uzatıyorum, kendileri atıyor. Gün içerisinde 10-15 lira birikiyor" dedi.